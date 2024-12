Canone RAI, finalmente è arrivata la fine della tassa: con questo documento non è più dovuto alcun pagamento

Il canone Rai non sarà più un problema per gli italiani, grazie a questo documento

Il canone Rai è una tassa che viene versata in relazione al possesso di un televisore e in modo totalmente indipendente dall’uso che se ne fa. Anche se quel televisore rimane spento tutto l’anno, solo per il fatto che lo si possiede lo rende soggetto a questa tassa, che va versata annualmente e che l’anno prossimo torna a essere di 90 euro.

Incluso nelle bollette della corrente elettrica, viene poi versato direttamente allo Stato dall’operatore energetico di riferimento, quindi non ci si può dimenticare di versarlo. A partire dal 2025, quindi, come abbiamo anticipato il canone Rai tornerà ad essere di 90 euro: in commissione Bilancio del Senato non è passato l’emendamento della Lega che chiedeva di mantenere questa tassa a 70 euro.

Alcune categorie di cittadini, però, possono godere dell’esenzione totale da questo tributo e spesso neanche lo sanno. Per ottenere questo vantaggio è sufficiente un foglio: ecco chi sono i fortunati e cosa devono fare.

Addio canone Rai: per loro è tutto vero

Come per ogni tassa, anche per il canone Rai esistono delle eccezioni e delle esenzioni. Alcune categorie di cittadini, infatti, hanno diritto a non pagare questo tributo che, sebbene non sia così consistente, a lungo andare comporta un versamento nelle tasche dello Stato non indifferente. Godono dell’esenzione e quindi possono non pagare il canone Rai anche se possiedono un televisore i funzionari, gli impiegati consolari, i diplomatici e i militari di cittadinanza non italiana, così come il personale civile non residente in Italia e di cittadinanza non italiana. Questo è frutto di convenzioni internazionali.

Per questioni di età, poi, ne sono esenti anche tutti i cittadini italiani con più di 75 anni e un reddito annuo, proprio e del coniuge, inferiore a 8mila euro all’anno. Inoltre, non devono figurare conviventi titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per badanti o collaboratori domestici. Infine, c’è chi dichiara di non avere una tv: ecco cosa devono fare questi cittadini.

Chi non ha una tv

Chi non possiede un apparecchio televisivo ovviamente non deve versare il canone Rai, che per l’appunto si basa sul possesso di una televisione. Per ottenere l’esenzione devono compilare una dichiarazione sostitutiva che ha validità annuale e può essere inoltrata se e solo se si è anche intestatari di un’utenza elettrica. Per trasmettere tale dichiarazione si può procedere via raccomandata all’indirizzoAgenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino, con un documento d’identità allegato.