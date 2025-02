Bonus trasporti, ti versano sul conto 1.000€ a un sola condizione: scordati l’automobile quest’anno

Ti versano sul conto 1000€ con questo bonus trasporti ad una sola condizione però, devi dire addio all’automobile.

Viviamo in una Società dove ormai le auto sono diventate una parte molto importante della vita di tutti noi. C’è chi ne ha addirittura più di una in famiglia proprio per soddisfare le esigenze di tutti.

Ovviamente come per tutte le cose ci sono i pro e i contro, se da una parte, spostarsi con il proprio veicolo è una comodità e un risparmio di tempo, dall’altra ovviamente bisogna affrontare il discorso dell’inquinamento, in quanto i livelli sono aumentati, per questo alcuni Stati stanno provando a correre ai ripari.

Oggi quindi vogliamo parlarvi di questo bonus trasporti, grazie al quale potrete avere 1000€ sul conto, ad una sola condizione però, dovete dire addio alla vostra automobile. Proseguite nella lettura e capirete.

Una Società sempre più green

Sono molte le norme approvate in questi ultimi anni che dimostrano come la Società sta cercando di diventare sempre più green, per provare a rimediare ai danni del passato, mostrando più rispetto verso Madre Natura. Lo stiamo vedendo con il cambio di rotta delle produzioni delle auto, non soltanto elettrico, ma sono molti gli ingegneri che stanno lavorando a motori termici meno inquinanti.

Così la questione del gas a favore di metodi alternativi quali pompa di calore, induzione, pannelli fotovoltaici e così via. Inoltre si fa molta più attenzione a condizionatori, a non disperdere il calore nell’ambiente e anche a cercare di produrre meno rifiuti, soprattutto plastica, visto che i nostri mari ne sono invasi ai danni della flora e della fauna.

Bonus trasporti per dire addio all’auto

Tra le varie soluzioni ecologiche, lo Stato ha di nuovo aperto le campagne ai vari incentivi per il bonus trasporti alternativa all’automobile, o meglio il bonus bici 2025. L’unico requisito è quello di lasciare il più possibile l’auto in garage a favore della famosa “due ruote” a pedali. Questo bonus non è standard per tutti, visto che ogni Regione può deciderne i termini.

Per esempio in Emilia-Romagna questo aiuto copre il 50% della spesa per l’acquisto di una bici elettrica, il cui contributo massimo è di 500 euro e di una cargo bike elettrica, il cui contributo massimo è di 1000 euro. Non solo questa Regione ovviamente, ma anche la Lombardia per esempio incentiverà lo sharing, mentre a Firenze ti pagano per pedalare mediante l’uso di una loro app interna e così via. Insomma ognuno a modo loro sta incentivando questo cambio di rotta, per questo fareste bene a informarvi sulle iniziative del proprio Comune, anche perché per ottenere il voucher dovrete fare una domanda online, compilando tutti i campi, rendendo digitali i vari documenti richiesti. Ovviamente anche in questo caso è prevista una data di scadenza, quindi affrettatevi.