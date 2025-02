Bonus scuola, 200€ per tutti senza ISEE | Ti arriva dritto sul conto come un bonifico

È tutto vero, il bonus scuola di circa 200€ sarà per tutti senza limiti di ISEE, vi arriverà dritto sul conto corrente come bonifico.

I rincari li abbiamo notati tutti, soprattutto il nostro portafogli, il quale mese dopo mese, è sempre più vuoto. Non è sicuramente facile andare avanti, soprattutto perché ad aumentare sono solo le spese e le tasse, ma purtroppo gli stipendi, sono sempre i medesimi.

Per questo motivo, tutti i cittadini adottano varie tecniche per poter risparmiare, senza dover rinunciare a una vita dignitosa per loro e per la loro famiglia. Inoltre, per chi ha i requisiti giusti per poterli richiedere, potrà beneficiare dei vari bonus e agevolazioni, presenti nella nuova Legge di Bilancio 2025.

In merito a questo, i genitori con figli esulteranno, dopo aver appreso che il bonus scuola di circa 200€ sarà attivato per tutti, a prescindere dal vostro ISEE. Un bonifico ci arriverà direttamente sul conto corrente.

I bonus che possono essere richiesti dalle famiglie con figli

Sappiate che saranno parecchi i bonus richiedibili dalle famiglie con figli, visto che questa nuova Legge di Bilancio 2025 è concentrata maggiormente su questo status familiare. Per i genitori è molto importante poter mantenere i figli a 360°, soprattutto nel contesto scolastico, in quanto lo sappiamo quanto sia importante ricevere una buona educazione per lasciare un segno positivo a questo mondo, anche perchè come ha detto llvo Diamanti: “La cultura rende liberi, critici e consapevoli…”.

Detto ciò, tutti i genitori che entreranno nelle clausole prestabilite, potranno richiedere il bonus nido, quello per le mamme lavoratrici, il bonus nuovi nati, il fondo dote famiglia e molti altri ancora. Andate al Caf di zona e fatevi fare una ricerca di tutto quello che potrete andare a chiedere, in base alla vostra situazione familiare.

Il bonus scuola: ecco come funziona

Tra tutti questi aiuti, ce n’è uno in particolare che sta facendo fare salti di gioia ai genitori con figli, parliamo del bonus scuola, il quale prevede un rimborso di circa 200€, senza limiti di ISEE. Ecco come fare per ottenere quel bonifico direttamente sul conto corrente. Ebbene, è tutto vero, questo sostentamento di massimo 190€ è una detrazione Irpef per aiutare i genitori in un periodo difficile per le nuove nascite sempre in calo.

Come riportato da brocardi.it, questo aiuto sarà versato a prescindere dal vostro ISEE, vale nei confronti di chi ha figli che frequentano la scuola dell’infanzia, oppure l’elementari, la scuola media o la scuola superiore. Le spese detraibili sono molteplici, come per esempio i corsi di lingua, di musica, le gite scolastiche, ecc. mentre non sono detraibili le spese rivolte al materiale scolastico, libri inclusi. Non dovrete fare nessuna domanda specifica, vi basterà inserire queste spese nella dichiarazione dei redditi, tenendo fatture e ricevute che riportano il nome dello studente e la motivazione della spesa.