Bonus 2025, la Meloni lo conferma: questo bonus sarà attivo ancora per un anno | È il più amato da tutti

Bonus attivo ancora per un anno, Meloni lo conferma: è il più amato da tutti (cataniaoggi.it / ansafoto)

Un altro anno per godere di questo bonus. Giorgia Meloni fa un regalo agli italiani

Sono molti i bonus che, negli ultimi anni, hanno aiutato gli italiani ad arrivare a fine mese. La pandemia del 2020 ha inasprito una condizione economica che, per molti nuclei famigliari, era già fragile da diversi anni. A seguire, le guerre tra Russia e Ucraina e tra Israele e Palestina non hanno fatto altro che peggiorare la situazione.

Fondamentali, quindi, sono stati i bonus e le agevolazioni introdotte nel corso del tempo dal governo proprio con la missione di aiutare i nuclei famigliari più fragili. Ne è un esempio il Reddito di Cittadinanza, sostituito poi dall’Assegno di Inclusione.

Alcuni bonus si riferiscono alla sussistenza della famiglia, mentre altri sono pensati per favorire il miglioramento delle condizioni abitative o di vita: un esempio è il Bonus Ristrutturazione, che supporta i lavori che vengono svolti in un’ottica di efficientamento domestico, anche dal punto di vista energetico.

Oggi parliamo di un bonus che anche nel 2025 verrà riconfermato. A parlarne è stata Giorgia Meloni stessa, che con questa decisione ha reso felici migliaia di italiani: ecco di quale si tratta.

Riconfermato anche nel 2025, parola di Giorgia Meloni

La Legge di Bilancio 2025, che è stata approvata dal Consiglio dei Ministri ed è al momento in discussione alle due Camere, sembra che porterà con sé molte riconferme, qualche cancellazione e alcune novità. Al momento è ancora in bozza, per cui tutto ciò di cui stiamo parlando dovrà essere confermato poi dall’approvazione ufficiale. Un bonus che sembra verrà riproposto anche nel 2025 è quello relativo alla ristrutturazione che, mantenendo tute le condizioni attuali ed introducendo alcune modifiche, assicura ai beneficiari una detrazione Irpef al 50% fino a un massimo di 96mila euro.

Questo bonus si applica solo ed esclusivamente alle prime case, cioè quelle nelle quali il richiedente ha stabilito la propria residenza. Per le seconde case, invece, la percentuale di detrazione Irpef scende al 36%.

Tutto sul bonus ristrutturazione

Il bonus ristrutturazione si applica a diversi lavori: bonifica dell’amianto, lavori di risparmio energetico, sostituzione di serramenti ed infissi, rimozione delle barriere architettoniche e installazione di scale di sicurezza e ascensori. In merito alle parti comuni degli edifici, la detrazione è prevista per tutti i lavori che rientrano nella manutenzione ordinaria.

Per richiedere il bonus è necessario compilare la dichiarazione dei redditi in ogni sua parte: al fine di non fare errori o dimenticanze, si suggerisce di rivolgersi a un CAF o un patronato.