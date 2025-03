Smartphone, cestina subito le applicazioni zavorra: queste ti dimezzano la sua velocità | Sono delle sanguisughe

Per alleggerire il cellulare e farlo andare più veloce basta capire quali sono le applicazioni che lo rallentano

Se il tuo cellulare presenta rallentamenti nella connessione Wi-Fi, una delle principali cause potrebbe essere l’attività delle applicazioni in background. Anche se non sempre visibili o utilizzate direttamente, alcune app continuano a consumare dati e risorse di rete, riducendo la velocità complessiva della connessione. Capire quali applicazioni incidono maggiormente sul traffico dati è il primo passo per migliorare le prestazioni del Wi-Fi sul tuo dispositivo.

Le piattaforme di streaming sono tra le principali responsabili dell’elevato consumo di dati sia su rete Wi-Fi che su dati mobili. Secondo uno studio di Holafly, YouTube consuma circa 193 MB ogni cinque minuti di visualizzazione, seguito da AllTrails con 155 MB e Disney+ con 150 MB. Anche se Netflix e Prime Video consumano leggermente meno (rispettivamente 53 MB e 97 MB), l’utilizzo prolungato di queste piattaforme può incidere sensibilmente sulla velocità di connessione e sulla stabilità della rete domestica.

I social network come Snapchat, Pinterest e Threads sono noti per il loro consumo silenzioso di dati. Anche quando non vengono utilizzati attivamente, queste app scaricano contenuti multimediali e aggiornamenti in background. Snapchat è uno dei maggiori consumatori, con circa 101 MB ogni cinque minuti, mentre Pinterest e Threads si attestano rispettivamente su 85 MB e 82 MB. Questo consumo continuo può rallentare la connessione Wi-Fi, specialmente se più dispositivi sono connessi alla stessa rete.

Le applicazioni di navigazione e viaggio, come Waze, Uber e Hotels.com, richiedono un utilizzo costante della rete per fornire informazioni in tempo reale su mappe, percorsi e traffico. Waze consuma circa 110 MB ogni cinque minuti di utilizzo, mentre Uber e Hotels.com superano i 100 MB nello stesso intervallo. Sebbene queste app non raggiungano i livelli di consumo delle piattaforme di streaming, il loro utilizzo prolungato può influire sulle prestazioni della rete Wi-Fi.

Perché alcune app consumano più dati di altre?

Il motivo per cui determinate applicazioni consumano una quantità maggiore di dati dipende dalla natura dei contenuti che elaborano. Le app di streaming gestiscono file video e audio ad alta risoluzione, richiedendo una grande larghezza di banda per garantire una riproduzione fluida. I social network, invece, scaricano continuamente immagini, video e contenuti interattivi in background, anche quando non sono utilizzati direttamente. Le app di navigazione devono mantenere aggiornate le mappe e i dati sul traffico, richiedendo un flusso costante di informazioni.

Su dispositivi Android, è possibile controllare facilmente l’utilizzo dei dati andando su Impostazioni > Applicazioni > Vedi tutto. Da qui, è possibile visualizzare il consumo dati di ogni app e chiudere quelle che utilizzano eccessivamente la rete in background. Per un controllo più dettagliato, app come GlassWire Data Usage Monitor offrono una panoramica completa del traffico dati e inviano notifiche quando un’app supera una determinata soglia di utilizzo.

Controllare il consumo su dispositivi iOS

Anche sui dispositivi Apple è possibile monitorare l’utilizzo dei dati mobili attraverso il percorso Impostazioni > Dati mobili. Tuttavia, questa sezione mostra solo l’utilizzo dei dati mobili e non include il traffico Wi-Fi. Per un’analisi più completa della rete Wi-Fi, è consigliabile utilizzare applicazioni come Network Utility, che consentono di visualizzare il consumo dati anche sulla rete domestica e identificare le app che impattano maggiormente sulla connessione.

Per ottimizzare la connessione Wi-Fi sul proprio dispositivo, è consigliabile chiudere le app che consumano eccessivamente la larghezza di banda e disattivare l’aggiornamento automatico in background per le applicazioni che non richiedono dati in tempo reale. Utilizzare reti Wi-Fi di alta qualità, aggiornare regolarmente il router e posizionarlo in un punto strategico della casa può ulteriormente migliorare le prestazioni della connessione. Inoltre, limitare l’utilizzo simultaneo di app ad alto consumo su più dispositivi aiuta a mantenere stabile la velocità della rete domestica.