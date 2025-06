PONTE SULLO STRETTO – Per Salvini può aspettare: colleghiamo prima la Sicilia alla Libia | La nuova autostrada galleggiante di 180 km

Un’autostrada sull’oceano che galleggi, esiste già e collega due lembi di terra, meglio di costruire ponti in cemento sul mare

Nel sud della Florida esiste un luogo dove la terra incontra il mare in un modo straordinario. Si tratta dell’Overseas Highway, una strada che sembra sospesa sull’acqua, capace di collegare isole disperse in mezzo all’oceano senza l’uso di traghetti, navi o ponti mobili improvvisati. Da Knight’s Key a Little Duck Key, questa arteria stradale rompe ogni convenzione e regala un’esperienza di viaggio unica nel suo genere.

Con i suoi 182 chilometri di lunghezza, l’Overseas Highway è molto più di un semplice collegamento viario. È un’opera d’ingegneria realizzata con acciaio e cemento che ha saputo resistere nel tempo e ai fenomeni atmosferici, collegando ben 44 isole con un totale di 42 ponti. La sensazione che si prova nel percorrerla è quella di “galleggiare” sull’oceano, mentre tutt’intorno si apre il panorama infinito delle acque caraibiche.

Uno dei tratti più iconici dell’autostrada è sicuramente il Seven Mile Bridge. Questo ponte, costruito nei primi anni del Novecento, fu all’epoca uno dei più lunghi del mondo. Oggi resta il più esteso della Florida e uno dei più spettacolari degli Stati Uniti. Lungo oltre 11 chilometri, rappresenta una vera e propria impresa tecnica e offre scorci mozzafiato durante tutta la traversata.

Percorrere l’Overseas Highway non significa solo spostarsi da un punto A a un punto B. È un viaggio emotivo e visivo, dove il blu dell’oceano si fonde con il cielo e la strada sembra un filo teso tra le acque. Il traffico scorre lentamente, offrendo l’opportunità di ammirare i paesaggi, magari fermandosi nelle aree predisposte per scattare qualche foto o semplicemente per lasciarsi cullare dal rumore delle onde.

Un itinerario da sogno per gli amanti dei viaggi su strada

Non sorprende che la piattaforma di viaggi Hellotickets abbia incluso l’Overseas Highway nella sua classifica dei percorsi panoramici più belli degli Stati Uniti. Al pari della celebre Route 66 o della Pacific Coast Highway, anche questo itinerario rappresenta un’icona del viaggio on the road americano, con il valore aggiunto di offrire tramonti spettacolari e una costante vista sull’oceano.

La strada attraversa zone ricche di fauna marina, spiagge incontaminate e piccoli villaggi di pescatori. È anche un simbolo della determinazione umana nel domare la natura senza distruggerla, adattandosi all’ambiente con rispetto. A Key West, la tappa finale del percorso, i visitatori vengono accolti da un’atmosfera rilassata e bohémien, con artisti di strada, locali storici e l’immancabile rituale del tramonto a Mallory Square.

Un viaggio accessibile a tutti

Che si scelga di viaggiare in auto, in moto, in bicicletta o persino a piedi lungo alcuni tratti pedonali del ponte originale, l’Overseas Highway è un’esperienza aperta a tutti. Non serve una guida esperta né attrezzature particolari: basta la voglia di lasciarsi stupire dalla bellezza naturale e dall’audacia dell’ingegno umano.

In definitiva, l’Overseas Highway non è solo una strada, ma un simbolo vivente della Florida. Un luogo dove la tecnologia incontra la natura, dove ogni chilometro racconta una storia di coraggio, visione e passione per il viaggio. Per chiunque sogni una fuga indimenticabile, questa “autostrada sull’oceano” rappresenta una tappa obbligata.