“Sta su solo con la cinta americana”, 344€ al posto di blocco per la barbonata specchietto | Trattato come un morto di fame

Visibilità alla guida: una questione di sicurezza e legalità ecco cosa rischi se la tua auto non è in regola

Quando si è alla guida, la visibilità rappresenta uno degli aspetti più importanti per garantire la sicurezza. Non si tratta solo di evitare incidenti: anche una semplice scheggiatura sul parabrezza può trasformarsi in un problema legale. Il Codice della Strada impone infatti che ogni veicolo circoli in condizioni di massima efficienza, e questo include anche l’integrità delle superfici vetrate. Sottovalutare un danno può costare caro, con multe che possono arrivare fino a 344 euro.

L’articolo 79 del Codice della Strada stabilisce che ogni parte del veicolo, dai sistemi meccanici fino ai dispositivi di visibilità, deve essere mantenuta in efficienza. Parabrezza, lunotto posteriore, finestrini e specchietti non sono semplici accessori, ma componenti essenziali per la sicurezza del conducente e degli altri utenti della strada. Il mancato rispetto di queste disposizioni può comportare una sanzione amministrativa compresa tra 87 e 344 euro, anche per danni apparentemente minimi.

Anche una scheggiatura di piccole dimensioni può bastare per incorrere in una multa. Il regolamento di esecuzione del Codice della Strada è molto esplicito: tutte le superfici vetrate devono essere integre. Le forze dell’ordine hanno il potere di documentare l’infrazione con fotografie, utilizzabili come prova in caso di contestazione. Il lunotto posteriore, fondamentale per la visione durante le manovre, rientra anch’esso tra le superfici che devono essere in perfette condizioni.

Spesso sottovalutati, anche i finestrini laterali rivestono un ruolo importante per la sicurezza. La visibilità laterale è cruciale durante i cambi di corsia e le svolte, e un vetro rotto o lesionato può compromettere queste azioni. La sanzione prevista è la stessa di quella per parabrezza e lunotto: tra 87 e 344 euro. L’efficienza delle superfici vetrate è quindi un requisito esteso a tutto il perimetro dell’abitacolo.

Specchietti retrovisori: dispositivi indispensabili

Gli specchietti laterali completano il quadro dei dispositivi di visibilità. L’articolo 72 del Codice della Strada ne impone la presenza e il buon funzionamento. Circolare con uno specchietto rotto o mancante equivale a commettere un’infrazione. Anche in questo caso, l’importo della multa può arrivare a 344 euro. Gli specchietti sono fondamentali per tenere sotto controllo ciò che accade dietro al veicolo e per effettuare sorpassi o manovre in sicurezza.

In alcune situazioni, l’agente che rileva l’infrazione può esercitare una certa discrezionalità. Tuttavia, se l’automobilista contesta la sanzione, sarà un giudice a decidere. È importante sapere che una semplice affermazione sulla non pericolosità del danno non è sufficiente. In molti casi, una crepa situata in un punto cruciale può compromettere la visibilità e quindi costituire un rischio reale.

Soluzioni improvvisate? Da evitare assolutamente

Di fronte a un vetro rotto, alcuni conducenti ricorrono a soluzioni di fortuna, come l’uso di cartoni, pellicole adesive o persino fogli di giornale. Queste pratiche non solo sono inefficaci, ma anche vietate. La legge è chiara: un veicolo privo di componenti omologati non può circolare. Oltre alla pericolosità, si rischiano multe salate e, in caso di incidente, gravi responsabilità civili e penali.

La prevenzione è l’unica vera soluzione. Controllare periodicamente lo stato dei vetri e degli specchietti è un gesto semplice che può evitare multe e, soprattutto, aumentare la sicurezza in strada. Un parabrezza integro, specchietti funzionanti e finestrini in buono stato sono elementi fondamentali per una guida consapevole e conforme alla legge. La visibilità non è un optional, ma un obbligo.