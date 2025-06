Elettrodomestici, perdi il bonus se non hai il RAEE: volatilizzati i 200€ di contributo statale | Non acquistare senza portare il foglio

Se metti in atto questa pratica virtuosa di smaltimento, il nuovo elettrodomestico praticamente te lo regalano

I RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) sono tutti quei rifiuti provenienti da apparecchiature che per funzionare richiedono corrente elettrica o campi elettromagnetici, come elettrodomestici, computer, telefoni cellulari, lampade. Il corretto smaltimento dei RAEE, ovvero dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, è una responsabilità ambientale che riguarda tutti noi. Per questo la catena Euronics offre un servizio semplice, efficace e conforme alla normativa, garantendo il ritiro gratuito dell’usato al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto. Che si tratti di grandi elettrodomestici o dispositivi di piccole dimensioni, l’azienda accompagna il cliente in tutte le fasi dello smaltimento, rendendo il processo accessibile e veloce.

La formula adottata da Euronics è quella del “ritiro uno contro uno”, che prevede il ritiro gratuito dell’apparecchio vecchio, equivalente a quello acquistato, direttamente al momento della consegna del nuovo. Questa modalità è valida per tutti gli acquisti effettuati online e con consegna a domicilio. Per usufruire del servizio, è fondamentale segnalare la richiesta di ritiro al momento dell’acquisto, selezionando l’apposita opzione nella scheda tecnica del prodotto. In mancanza di questa procedura, la richiesta non sarà presa in considerazione.

Il servizio varia leggermente a seconda del tipo di apparecchio acquistato. Per i grandi elettrodomestici e per i televisori con diagonale superiore ai 43 pollici, il ritiro del RAEE è contestuale alla consegna. In caso di apparecchi di dimensioni inferiori, invece, il ritiro avviene in un secondo momento, tra il decimo e il trentesimo giorno successivo alla consegna. In questi casi, il cliente viene contattato telefonicamente per concordare data e orario del ritiro.

Affinché il ritiro avvenga senza intoppi, è necessario che il vecchio apparecchio sia pronto. Questo significa che, nel caso ad esempio di un frigorifero, dev’essere svuotato, scollegato dalla rete elettrica e, se incassato, già estratto dal mobile. In caso contrario, il corriere è autorizzato a rifiutare il ritiro. Inoltre, il personale incaricato compila una documentazione da firmare, garantendo così la tracciabilità dell’operazione.

Limitazioni al servizio di ritiro gratuito

Ci sono alcune circostanze in cui il servizio può essere rifiutato. Questo accade se l’apparecchio presenta un rischio per il personale addetto, se mancano componenti essenziali o se il dispositivo contiene altri rifiuti non classificabili come RAEE. Inoltre, la normativa prevede che il ritiro gratuito sia riservato esclusivamente ai RAEE di origine domestica, escludendo quindi eventuali apparecchiature provenienti da attività professionali o commerciali.

Un ulteriore aspetto da considerare riguarda la consegna e il ritiro al piano. Questa possibilità è garantita solo per i prodotti fino a 15 chilogrammi di peso, a eccezione dei grandi elettrodomestici per i quali la consegna e il ritiro al piano sono inclusi. È quindi importante valutare le caratteristiche del prodotto acquistato per sapere se si ha diritto a questo tipo di servizio.

Alternative per lo smaltimento dei piccoli RAEE

Oltre al ritiro a domicilio, i clienti hanno a disposizione altri canali per smaltire correttamente i propri RAEE. È possibile consegnarli presso le apposite isole ecologiche comunali o presso i punti vendita con una superficie superiore a 400 metri quadrati, anche senza effettuare un nuovo acquisto. Euronics stessa accetta i piccoli rifiuti elettronici direttamente nei suoi negozi, contribuendo alla sostenibilità ambientale.

Scegliere di smaltire correttamente i RAEE non è solo un obbligo di legge, ma anche un gesto di responsabilità verso il pianeta. Grazie a un sistema ben organizzato e facilmente accessibile, Euronics permette a ogni cliente di contribuire attivamente alla tutela dell’ambiente, offrendo al contempo un servizio efficiente, trasparente e completamente gratuito.