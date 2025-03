Dieta, questo tubero da 100 calorie è un superalimento sconosciuto | Ha un potere segreto sulla memoria, fossilizza i ricordi

Un alimento simile a una patata che ha dei principi nutritivi specifici, ma anche vitamine e altri minerali essenziali per il buon funzionamento dell’organismo

La Dioscorea è un genere di piante che comprende oltre 600 specie, molte delle quali producono tuberi ricchi di amido comunemente conosciuti come ignami. Gli ignami non solo forniscono energia grazie all’elevato contenuto di carboidrati complessi, ma sono anche ricchi di fibre, vitamine e minerali essenziali come il potassio e la vitamina B6. Nonostante il loro valore nutrizionale, gli ignami non sono particolarmente ricchi di proteine o aminoacidi essenziali, risultando quindi meno completi rispetto ad altri tuberi come le patate dolci.

Grazie al loro basso indice glicemico, sono considerati un alimento adatto per chi desidera mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue. Dal punto di vista erboristico, la Dioscorea è studiata principalmente per il suo contenuto di diosgenina, un composto steroideo naturale strutturalmente simile al progesterone. Questo principio attivo è stato utilizzato come precursore nella sintesi di numerosi steroidi farmaceutici, inclusi estrogeni, cortisone e la pillola anticoncezionale.

Tradizionalmente, gli ignami selvatici sono stati impiegati nella medicina popolare per alleviare dolori mestruali, crampi e disturbi gastrici. Sebbene alcuni studi preclinici abbiano suggerito potenziali benefici neuroprotettivi e proprietà anticancerogene, le evidenze scientifiche a supporto di questi effetti sono ancora limitate e non definitive

Dal punto di vista della sicurezza, gli ignami destinati al consumo alimentare sono generalmente considerati sicuri e privi di effetti collaterali rilevanti. Tuttavia, alcune varietà selvatiche, come la Dioscorea dumetorum (igname amaro), contengono composti tossici che devono essere eliminati attraverso specifiche tecniche di preparazione, come l’ammollo prolungato. Per questo motivo, è consigliabile utilizzare gli ignami principalmente come alimento e consultare un medico prima di assumere integratori a base di Dioscorea per scopi terapeutici.

L’igname: un tubero ricco di energia e nutrienti

L’igname è un tubero originario dell’Africa, del Sud America, delle Antille e delle isole del Pacifico, noto per le sue straordinarie proprietà nutrizionali. In Spagna è particolarmente apprezzato nelle isole Canarie, dove viene consumato in numerose preparazioni tradizionali. Ricco di carboidrati complessi, in particolare amido (oltre il 70% della sua composizione), l’igname è una fonte di energia ideale, soprattutto per chi pratica attività sportive. La sua buccia spessa e ruvida lo distingue dalla patata e dalla manioca, richiedendo un po’ più di impegno per essere sbucciato. Tuttavia, il suo contenuto nutrizionale lo rende un alimento prezioso per una dieta equilibrata.

L’igname è considerato un superalimento grazie ai numerosi benefici che apporta alla salute. È ricco di fibre alimentari che favoriscono il transito intestinale e aiutano a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue, grazie al suo basso indice glicemico. Questo lo rende particolarmente adatto anche per chi soffre di diabete o desidera controllare la glicemia. Inoltre, l’igname è un ottimo alleato per il sistema cardiovascolare: il suo contenuto di potassio contribuisce a regolare la pressione arteriosa, mentre le fibre riducono il colesterolo cattivo. Non meno importante è la presenza della diosgenina, un composto naturale che stimola la crescita neuronale, rafforzando la memoria e le capacità cognitive.

Come cucinare l’igname per valorizzare le sue proprietà

L’igname è estremamente versatile in cucina e può essere preparato in diversi modi, proprio come le patate. Può essere bollito, cotto al forno, grigliato o fritto, trasformandosi in gustose “chips” croccanti. In alcune tradizioni culinarie viene utilizzato anche per preparare purè, zuppe o stufati. La cottura è fondamentale non solo per ammorbidirne la consistenza, ma anche per esaltarne il sapore leggermente dolciastro e rendere più digeribili i suoi nutrienti. Per chi desidera uno spuntino sano ma sfizioso, le chips di igname rappresentano un’ottima alternativa alle classiche patatine fritte.

L’igname è un alimento a basso contenuto di grassi e ricco di nutrienti essenziali. Ogni 100 grammi di igname apportano circa 118 chilocalorie, rendendolo una buona fonte di energia senza eccedere in calorie. Contiene 28 grammi di carboidrati, 1,5 grammi di proteine e soltanto 0,2 grammi di grassi. È anche una fonte significativa di potassio (816 mg), che supporta la salute muscolare e la funzione cardiaca, oltre a fornire piccole quantità di calcio (17 mg), ferro (0,5 mg) e magnesio (21 mg), minerali fondamentali per il benessere osseo e il corretto funzionamento del sistema nervoso. Questo mix di nutrienti fa dell’igname un alimento nutriente, sano e completo.