Ticket sanitari, con reddito inferiore a 36.000€ è subito esenzione | Presenta il codice E95, farmaci gratis per sempre

Cambiano le regole sulle esenzioni e i ticket sanitari, c’è un metodo veloce per verificare online la propria situazione

Dal 1° aprile 2025, per i cittadini che beneficiano di esenzioni sanitarie per motivi diversi dal reddito, come patologie o invalidità, non sarà necessario compiere alcun adempimento aggiuntivo. Le esenzioni già attive continueranno a rimanere valide senza interruzioni, garantendo così continuità nell’accesso alle cure e ai farmaci necessari.

Gli attestati di esenzione per reddito, contraddistinti dai codici E01, E02, E03, E04, E94, E95 ed E96, in scadenza il 31 marzo 2025, saranno rinnovati automaticamente per tutti gli aventi diritto. Questa novità semplifica notevolmente le procedure, evitando ai cittadini l’onere di recarsi fisicamente agli sportelli per il rinnovo della propria posizione.

Per verificare se la propria esenzione è stata rinnovata, gli assistiti potranno utilizzare i servizi online disponibili sul Portale regionale della Salute. Attraverso i servizi “Visura esenzioni” e “Autocertificazione esenzioni per reddito”, accessibili con SPID, CIE o TS-CNS, sarà possibile controllare comodamente da casa la propria situazione personale.

Nel caso in cui l’esenzione non sia stata rinnovata automaticamente o il cittadino non risulti negli elenchi forniti ai medici di base, sarà disponibile un servizio di autocertificazione online. Questo strumento consente di dichiarare la propria condizione economica e ottenere così l’esenzione ticket per visite specialistiche e farmaci, senza doversi presentare presso gli sportelli della ASL.

Possibilità di rivolgersi agli sportelli della ASL

Per chi preferisce il contatto diretto o incontra difficoltà nell’uso dei servizi online, sarà comunque possibile rivolgersi agli sportelli Anagrafe assistiti del Distretto Socio-Sanitario della propria ASL di appartenenza. Qui sarà possibile ricevere assistenza nella presentazione della domanda di esenzione o nell’autocertificazione dei requisiti economici richiesti.

Le esenzioni per reddito si articolano su diversi codici, ciascuno riferito a specifiche categorie. Ad esempio, il codice E01 riguarda minori di sei anni e anziani sopra i sessantacinque anni con reddito familiare non superiore a 36.151,98 euro, mentre il codice E02 si applica ai disoccupati con limiti di reddito molto più bassi. Ogni codice risponde a precise condizioni economiche e anagrafiche stabilite dalla normativa vigente.

Esenzioni sui farmaci: focus sui codici E94, E95 ed E96

Particolare attenzione meritano le esenzioni relative all’acquisto di farmaci. I codici E94, E95 ed E96 riguardano infatti esclusivamente la spesa farmaceutica e prevedono limiti di reddito differenti. Per esempio, il codice E94 si applica a nuclei familiari con reddito fino a 18.000 euro, mentre l’E95 si rivolge agli over 65 con reddito fino a 36.151,98 euro. Il codice E96 riguarda invece famiglie con reddito fino a 23.000 euro, incrementabile in presenza di figli a carico.

Queste disposizioni mirano a semplificare l’accesso alle esenzioni sanitarie, riducendo la burocrazia e tutelando il diritto alla salute delle fasce più deboli della popolazione. La possibilità di autocertificare online o recarsi direttamente agli sportelli garantisce strumenti flessibili e accessibili per tutti, confermando l’impegno del sistema sanitario regionale verso un servizio più moderno e vicino ai cittadini.