Nuovi Buoni fruttiferi postali ‘super fast’, è corsa all’investimento: in un lampo rendono un mucchio di soldi | Rischi zero, solo garanzia di incasso

In questo periodo di incertezza economica in cui i mercati internazionali colano a picco c’è un investimento sicuro

I buoni fruttiferi postali continuano a mantenere il loro primato tra gli strumenti di risparmio preferiti dagli italiani. La combinazione tra sicurezza, semplicità di sottoscrizione e l’assenza di costi di gestione li rende una scelta privilegiata per chi desidera mettere al sicuro i propri risparmi. Garantiti dallo Stato tramite la Cassa Depositi e Prestiti, i Bfp rappresentano una certezza anche in tempi di forte instabilità dei mercati finanziari.

In un contesto economico ancora segnato da molte incognite, chi cerca protezione del capitale trova nei buoni fruttiferi postali un rifugio ideale. I mercati azionari e obbligazionari continuano a mostrare forti oscillazioni, mentre i conti correnti offrono rendimenti spesso nulli. I Bfp, invece, propongono una soluzione concreta per chi vuole far crescere il proprio denaro senza esporsi a rischi eccessivi.

Tra le offerte disponibili, il buono 3×4 si sta imponendo come uno dei prodotti più interessanti. Questo titolo prevede una durata massima di 12 anni, ma con la possibilità di riscattare il capitale e gli interessi ogni tre anni. Una formula che permette agli investitori di mantenere una certa elasticità nella gestione dei propri risparmi, beneficiando di tassi di interesse che aumentano nel tempo.

Chi punta su una strategia di risparmio a lungo termine, ma desidera avere la libertà di ripensarci a scadenze regolari, trova nel buono 3×4 un alleato perfetto. L’incremento progressivo degli interessi lo rende ideale per chi non ha necessità immediate di liquidità, ma vuole comunque conservare la possibilità di disinvestire senza penalizzazioni in determinati momenti.

Il buono Rinnova: rendimenti interessanti a breve termine

Accanto al 3×4, il buono Rinnova offre un’altra opportunità da non sottovalutare. Pensato per chi ha avuto un buono fruttifero scaduto da meno di 120 giorni, propone una durata molto più breve, solo quattro anni, con un rendimento annuo lordo dell’1,50%. Una percentuale che, nel panorama attuale dei tassi d’interesse, appare più che dignitosa.

Il buono Rinnova richiede però pazienza. Gli interessi vengono riconosciuti solo alla naturale scadenza del titolo, senza possibilità di incasso anticipato. Chi sceglie questa soluzione deve quindi essere certo di poter lasciare immobilizzato il capitale per quattro anni, in cambio della certezza di un rendimento chiaro e già definito.

Vantaggi fiscali e semplicità di gestione

Un altro punto di forza dei buoni fruttiferi postali è la fiscalità agevolata. La tassazione sui rendimenti è pari al 12,5%, decisamente inferiore rispetto al 26% applicato su altri strumenti finanziari. Inoltre, per importi inferiori a 5.000 euro, non si paga l’imposta di bollo, rendendo questi prodotti ancora più appetibili per i piccoli risparmiatori.

In definitiva, i buoni fruttiferi postali non promettono guadagni stratosferici, ma rappresentano ancora oggi un pilastro solido per costruire un risparmio prudente e sicuro. Valutare bene le proprie esigenze e il proprio orizzonte temporale è fondamentale per scegliere tra il buono 3×4 e il buono Rinnova. In entrambi i casi, si tratta di soluzioni che coniugano sicurezza, semplicità e rendimenti certi, qualità sempre più rare nel panorama finanziario attuale.