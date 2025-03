Se noti questo segno sulle unghie vai dal medico: potrebbe essere già troppo tardi

La salute del corpo passa anche dalla salute delle unghie, controlla come sono le tue e chiedi al tuo medico

Le unghie sane si presentano forti, brillanti, leggermente elastiche e di un colore rosato uniforme. Tuttavia, quando appaiono fragili, opache o presentano discromie, potrebbero indicare un’alterazione dello stato di salute dell’organismo. Oltre a svolgere funzioni protettive e pratiche, le unghie rappresentano un prezioso indicatore di benessere: variazioni di colore, fragilità e deformazioni possono rivelare la presenza di patologie cutanee come psoriasi o dermatiti, oppure segnalare disturbi sistemici legati alla circolazione sanguigna, a carenze nutrizionali o a problematiche più serie come malattie cardiache o polmonari.

La fragilità delle unghie è uno dei motivi principali che spingono i pazienti a rivolgersi al dermatologo. Questo problema può derivare da cause fisiologiche come l’invecchiamento, ma anche da abitudini scorrette che compromettono la salute della lamina ungueale. Lavaggi frequenti con acqua calda, l’uso di detergenti aggressivi o smalti semipermanenti possono disidratare e indebolire le unghie. Anche l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale: diete estreme o carenze nutrizionali possono causare fragilità e rotture.

Le alterazioni cromatiche delle unghie sono segnali da non sottovalutare. Macchie nere o marroni sono spesso causate da traumi recenti o microtraumi ripetuti, ma se la pigmentazione persiste o appare senza una causa apparente, è necessario un controllo specialistico per escludere la presenza di lesioni maligne. Le unghie gialle possono indicare un’infezione fungina (onicomicosi) o un ispessimento legato all’invecchiamento, mentre un colore verde può segnalare un’infezione batterica da Pseudomonas aeruginosa. Le macchie bianche (leuconichia), invece, sono spesso dovute a piccoli traumi e sono generalmente innocue. Una colorazione rossa, seppur rara, potrebbe suggerire la presenza di tumori benigni.

È fondamentale consultare un dermatologo in presenza di alterazioni persistenti della forma o del colore delle unghie, soprattutto se compaiono macchie scure sospette o cambiamenti improvvisi. Il dermatologo eseguirà un’anamnesi dettagliata e, attraverso l’onicoscopia — un esame non invasivo con dermatoscopio — potrà valutare a fondo le anomalie.

Le unghie: più di un elemento estetico

Le unghie non sono solo una superficie da decorare seguendo le ultime tendenze di moda, ma svolgono anche funzioni vitali per il nostro corpo. Proteggono le dita da lesioni, facilitano la presa di oggetti di piccole dimensioni e possono fornire indizi preziosi sul nostro stato di salute generale. Anche se spesso trascurate, le unghie riflettono eventuali squilibri interni e possono essere i primi segnali di disturbi cutanei, come funghi, dermatiti o psoriasi.

Oltre a indicare problemi cutanei, le unghie possono rivelare la presenza di patologie più serie, come malattie cardiache o polmonari. In particolare, cambiamenti nella forma delle unghie possono indicare una carenza cronica di ossigeno nei tessuti. Questo squilibrio porta il corpo a formare nuovi capillari per migliorare il flusso sanguigno, ma l’aumento dei vasi provoca l’ispessimento delle dita e la deformazione delle unghie, che non riescono più a crescere normalmente.

Le unghie “a vetro d’orologio”: un campanello d’allarme

Un esempio di alterazione significativa è quello delle cosiddette unghie “a vetro d’orologio”, caratterizzate da un ispessimento delle punte delle dita e da un incurvamento delle unghie verso i lati, che assumono un aspetto bombato e arrotondato. Questo fenomeno può essere accompagnato da una colorazione bluastra, segno di carenza di ossigeno. Le unghie a vetro d’orologio sono spesso associate a malattie polmonari croniche o acute, come la tubercolosi, la fibrosi polmonare, l’enfisema o il cancro ai polmoni.

Riconoscere le alterazioni delle unghie può rivelarsi cruciale per individuare precocemente patologie gravi, come il cancro ai polmoni. Secondo gli esperti, le unghie deformate possono essere uno dei primi segnali di allarme di un tumore maligno, spesso rilevabile prima che compaiano sintomi più evidenti. Una diagnosi tempestiva può migliorare significativamente le possibilità di trattamento e sopravvivenza. Per questo motivo, è fondamentale prestare attenzione ai segnali che il corpo ci invia, anche attraverso le unghie.