Lavatrice, un solo bottone trita i consumi dell’85% | Hai sempre usato l’elettrodomestico nel modo peggiore

Per risparmiare energia elettrica usando la lavatrice basta utilizzare questo trucco, è un pulsante che trovi in tutti i modelli

Uno dei modi più efficaci per risparmiare energia usando la lavatrice è scegliere le fasce orarie in cui l’elettricità costa meno. L’ARERA ha stabilito tre fasce: F1 (dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 19:00), F2 (dal lunedì al venerdì, 7:00-8:00 e 19:00-23:00, e il sabato dalle 7:00 alle 23:00) e F3 (dal lunedì al sabato dalle 23:00 alle 7:00 e tutta la giornata di domenica e festivi). Le fasce F2 e F3 sono le più economiche, rendendo conveniente programmare i lavaggi in questi orari. Tuttavia, è importante controllare il proprio contratto energetico per sapere se si dispone di una tariffa monoraria, bioraria o multioraria, e scegliere l’opzione più adatta alle proprie abitudini.

Per abbassare ulteriormente i costi, è utile seguire alcune regole d’uso della lavatrice. Evitare il prelavaggio consente di ridurre il consumo di energia. Usare la lavatrice a pieno carico ottimizza i consumi di acqua e corrente, ma è importante non sovraccaricare il cestello per non compromettere l’efficacia del lavaggio. Infine, utilizzare programmi “Eco”, se disponibili, permette di risparmiare dal 30% al 45% di energia rispetto ai cicli tradizionali.

Una corretta manutenzione aiuta a mantenere la lavatrice efficiente: pulire il filtro ogni due mesi e fare lavaggi a vuoto a 90° per igienizzare l’elettrodomestico ne prolunga la vita e ne migliora le prestazioni. L’uso di timer esterni o della funzione di partenza ritardata consente di programmare il lavaggio nelle fasce più economiche. Le lavatrici smart con Wi-Fi permettono persino di avviare il ciclo da remoto tramite app, ottimizzando ulteriormente i consumi.

Se la lavatrice è molto datata, potrebbe essere il momento di considerare la sostituzione con un modello più efficiente. I nuovi elettrodomestici in classe energetica A consumano significativamente meno rispetto ai vecchi modelli, generando un risparmio tangibile sulla bolletta.

Bollette alle stelle: l’urgenza di risparmiare energia domestica

Con l’aumento dei costi energetici, le famiglie sono sempre più attente al consumo degli elettrodomestici, responsabili di una parte significativa delle spese domestiche. La lavatrice gioca un ruolo cruciale, incidendo notevolmente sulle bollette mensili. Ottimizzare l’uso di questo elettrodomestico diventa quindi essenziale per ridurre i consumi senza compromettere la qualità del lavaggio.

Uno degli aspetti meno considerati, ma più rilevanti nel consumo energetico della lavatrice, è la temperatura dell’acqua. Secondo l’Institut Català de Energia, l’85% dell’energia impiegata durante il ciclo di lavaggio viene utilizzata per riscaldare l’acqua. Questo dato evidenzia come la semplice scelta di programmi a bassa temperatura possa ridurre significativamente il consumo energetico. Optare per cicli di lavaggio a 30°C o 40°C, quando possibile, non solo preserva i tessuti ma diminuisce anche l’impatto ambientale.

Lavatrici e asciugatrici: i maggiori responsabili dei consumi domestici

Le lavatrici rappresentano fino all’8% della spesa energetica annuale di una famiglia, secondo l’Organizzazione dei consumatori e degli utenti (OCU). Se a questo si aggiunge l’uso dell’asciugatrice, la percentuale può salire all’11%, trasformando questi elettrodomestici in una delle principali fonti di consumo in casa. Questo dato mette in evidenza l’importanza di utilizzare in modo consapevole tali apparecchiature, scegliendo cicli brevi e temperature moderate per ridurre l’impatto energetico.

Per ridurre i costi energetici associati alla lavatrice, è utile seguire alcune semplici accortezze. Tra queste utilizzare detersivi specifici per basse temperature e sfruttare le fasce orarie in cui l’energia costa meno. Evitare l’uso dell’asciugatrice quando possibile e preferire l’asciugatura all’aria può inoltre contribuire a un ulteriore risparmio. Con piccoli gesti quotidiani è possibile ridurre i consumi senza rinunciare alla pulizia e alla cura dei capi.