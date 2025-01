Quadro elettrico, da quando il mio elettricista mi ha consigliato questo trucco consumo di meno

Vuoi risparmiare anche tu nella prossima bolletta della luce? Il mio elettricista mi ha consigliato un trucchetto veramente intelligente.

Purtroppo si sa, negli ultimi anni il consumo di energia elettrica nelle nostre case ha raggiunto dei costi molto elevati. Con la crescente dipendenza da dispositivi e apparecchi elettronici, è normale chiedersi come ridurre la spesa.

Per fortuna io, grazie al mio elettricista, ho scoperto qual è la vera soluzione per dire addio alle bollette da urlo.

Negli ultimi anni, il costo della vita è praticamente triplicato e sono molte le persone che non riescono ad arrivare a fine mese. Soprattutto per quanto riguarda la bolletta dell’energia, alcune volte può raggiungere delle cifre da urlo. Quello che però non tutti sanno, è che esiste un trucchetto intelligente per ridurre drasticamente i costi.

A suggerirlo sono proprio gli esperti di tutto il mondo e da adesso in poi non dovresti più sottovalutare questa soluzione.

Un piccolo trucco che fa la differenza

Ebbene sì, la soluzione ideale per risparmiare è etichettare sempre ogni leva del quadro elettrico. Ma come mai questo piccolo gesto può fare la differenza? Scrivendo il nome della stanza o del dispositivo che controllano (come ‘cucina’, ‘luci’ o ‘soggiorno’), sarà possibile ottenere non pochi vantaggi. Innanzi tutto, se dovesse saltarti la corrente o dovessero esserci problemi d’energia, saprai subito quale leva disattivare. Inoltre, potrai ridurre i consumi non necessari e spegnere tutto quello che non ti serve. Ricordati inoltre che, grazie a questo trucchetto, potrai migliorare la protezione dell’impianto e aumentare la sicurezza della tua casa.

Oltre però a questa soluzione consigliata dagli elettricisti, esistono altri comportamenti intelligenti che dovresti cominciare ad adoperare.

Come ridurre i consumi dentro casa

Oltre a questo semplice trucco, ci sono altre pratiche che, se adottate correttamente, possono farti risparmiare moltissimi soldi. La prima cosa che dovrai fare sempre è spegnere i dispositivi in stand-by, ossia tutti quegli apparecchi che sono spenti ma ancora collegati alla corrente. Anche le lampadine LED al posto delle tradizionali, potrebbero essere una scelta intelligente. Con esse potrai ridurre i consumi dell’80%, anche nelle stanze in cui la luce rimane accesa per diverse ore. Ricordati inoltre di ridurre sempre la temperatura quando fai partire la tua lavatrice e di utilizzare l’asciugatrice quando strettamente necessario. Infine, ma non per importanza, durante l’inverno evita di coprire i tuoi termosifoni e lascia che il calore si distribuisca al meglio.

Attraverso ognuno di questi consigli potrai dire addio alle bollette da urlo e cominciare finalmente a fare la differenza dentro casa!