Aeroporto, cambia tutto: nuove misure e pesi dei trolley approvati dalle compagnie low cost | Portati il lucchetto, te lo mettono in stiva

Nella giungla delle compagnie aeree è importante conoscere le regole dei bagagli a mano per non incorrere in costi inattesi

Viaggiare richiede attenzione a numerosi dettagli, e uno degli aspetti più rilevanti è il rispetto delle normative sul bagaglio a mano. Ogni compagnia aerea applica regole specifiche in termini di peso e dimensioni, e chi non le rispetta rischia di incorrere in costi aggiuntivi per il trasferimento del bagaglio nella stiva.

Per evitare imprevisti, è fondamentale informarsi in anticipo sulle politiche della compagnia scelta, garantendo così un viaggio tranquillo e senza costi extra. Le differenze nelle regole sui bagagli a mano tra le compagnie aeree sono oggetto di discussione da anni.

Nel 2024, il Parlamento Europeo ha evidenziato la necessità di uniformare queste normative, denunciando come la mancanza di coerenza generi costi nascosti e complichi il confronto dei prezzi dei biglietti. Sebbene alcune compagnie continuino a ignorare tali raccomandazioni, un approccio più standardizzato potrebbe semplificare la vita dei viaggiatori e garantire maggiore trasparenza.

Le Raccomandazioni della IATA su Dimensioni e Peso

L’Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA) ha suggerito una misura standard per il bagaglio a mano: 55 x 35 x 20 centimetri. Tuttavia, queste dimensioni non sono vincolanti, e ogni compagnia stabilisce regole proprie. Per il peso, la maggior parte delle compagnie si attiene a un limite di 8-10 chilogrammi, ma questa restrizione è spesso considerata insufficiente dai viaggiatori, poiché una valigia vuota può già pesare diversi chilogrammi.

Ogni compagnia aerea applica criteri specifici per peso e dimensioni del bagaglio a mano. Ad esempio, Iberia consente di portare gratuitamente un bagaglio di piccole dimensioni (40 x 30 x 15 cm) e un altro più grande fino a 56 x 40 x 25 cm, con un peso massimo di 10 kg. In Business Class, è possibile trasportare due colli per un totale di 14 kg. Ryanair, invece, permette solo una borsa piccola gratuita, ma per valigie più grandi è necessario acquistare l’opzione “Priority e 2 bagagli a mano“. AirEuropa consente un bagaglio di 10 kg in classe Economy, con dimensioni di 55 x 35 x 25 cm, mentre in Business Class sono ammessi due bagagli per un peso complessivo di 14 kg.

EasyJet e Vueling: Politiche per il Bagaglio

Anche compagnie low-cost come EasyJet e Vueling hanno regole precise. EasyJet consente un bagaglio che si adatti sotto il sedile (45 x 36 x 20 cm) con un peso massimo di 15 kg. Per bagagli più grandi, le dimensioni possono arrivare fino a 56 x 45 x 25 cm, rispettando il limite di peso. Vueling, invece, permette di trasportare gratuitamente un bagaglio di 40 x 20 x 30 cm, ma per aggiungere un bagaglio da cabina è richiesto un supplemento.

Conoscere le normative in anticipo è essenziale per evitare problemi durante il viaggio. Oltre a rispettare peso e dimensioni, è importante assicurarsi che la valigia sia leggera e adatta alle regole della compagnia scelta. Una pianificazione attenta permette di viaggiare senza intoppi e di concentrarsi sull’esperienza, senza dover affrontare imprevisti legati ai costi aggiuntivi per il bagaglio.