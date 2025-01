Contatore luce, con questo truccazzo i furboni non pagano più 1€ di bolletta | Non li prendono mai

Esiste un trucchetto utilizzato dai furboni per non pagare più la bolletta dell’energia. Senza saperlo però, stanno rischiando grosso.

Purtroppo si sa, i rincari hanno gonfiato le bollette e sono molte le persone che faticano ad arrivare a fine mese. Proprio per questo, nel corso degli anni, qualcuno ha scoperto questo trucchetto per non pagare più 1€ d’energia.

Tuttavia, questi furboni in giro per la nostra nazione stanno commettendo un’illegalità e, se scoperti, potrebbero rischiare veramente grosso.

Ti sei mai chiesto come alcuni riescono a non pagare le bollette dell’energia? Se pensi che sia impossibile, ti sbagli di grosso. Purtroppo, negli ultimi anni, sempre più persone stanno tentando il trucchetto per manomettere il contatore della luce. Attenzione però, i rischi possono essere veramente enormi e le conseguenze legali potrebbero addirittura rovinarti la vita.

Ma di cosa si tratta? E perché questo comportamento si è sparso ormai a macchia d’olio in tutto il nostro Paese? Eccotelo spiegato nel dettaglio.

Il nuovo trucchetto per non pagare più le bollette

Negli ultimi tempi, moltissime persone hanno adoperato un trucchetto per poterla fare franca e mettere da parte un bel po’ di soldi. Ma come hanno fatto? Hanno manomesso i contatori dei propri vicini di casa e hanno poi rubaro la loro energia, seguendo dei semplici video tutorial online. Tra i metodi preferiti da questi ‘ladri d’energia’ troviamo sicuramente quello che consiste nell’applicare un magnete sul contatore, rallentando così la lettura dei consumi. Un altro ancora prevede invece la manomissione del software del contatore in una sorta di vera e propria operazione da esperti.

Attenzione però: questi trucchi non sono facili da mettere in pratica e sebbene possano sembrare efficienti, sono facilmente individuabili dalle compagnie elettriche.

Cosa rischi se commetti questo furto

Oggigiorno, i nuovi contatori d’elettricità sono dotati di sensori di sicurezza che rivelano qualsiasi tipo di manomissione. La pena per chi viene scoperto non è affatto leggera: si tratta infatti di un furto aggravato, punito con pene che vanno da 1 a 6 anni di reclusione e multe salatissime. Come se non bastasse, il rischio potrebbe essere anche la richiesta di pagare i consumi non registrati (fino a 2 anni d’arretrati). Una cifra che potrebbe essere decisamente elevata e che potrebbe farti passare la voglia di fare il furbetto.

Insomma, se credi che allacciandoti abusivamente a una rete pubblica o adoperando uno di questi trucchetti tu possa scamparla, ti sei sbagliato di grosso!