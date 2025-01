Bagaglio a mano: passa la nuova direttiva 3-1-1 | A chi non la osserva trattengono tutto

Per collocare gli effetti personali e i liquidi correttamente nel bagaglio a mano, basta seguire alcuni semplici regole

Viaggiare in aereo comporta il rispetto di normative precise, specialmente quando si tratta di trasportare liquidi nel bagaglio a mano. La regola 3-1-1, introdotta dalla Transportation Security Administration (TSA) degli Stati Uniti nel 2006, rappresenta uno standard internazionale per garantire la sicurezza dei passeggeri e facilitare i controlli aeroportuali.

Questa normativa si applica a tutti i voli, sia nazionali che internazionali, limitando la quantità di liquidi, gel, creme e paste che possono essere portati a bordo. La regola si basa su tre semplici principi. Ogni contenitore di liquidi deve avere una capacità massima di 100 millilitri (3,4 once) o meno.

Tutti i contenitori devono essere collocati in un sacchetto trasparente richiudibile di circa un litro, che deve essere presentato separatamente ai controlli di sicurezza. Inoltre, ogni passeggero può trasportare un solo sacchetto di questo tipo. Queste misure mirano a limitare i rischi associati ai liquidi pericolosi e a velocizzare le operazioni di controllo negli aeroporti.

Prepararsi per i Controlli di Sicurezza

Per rispettare la regola 3-1-1 senza difficoltà, è importante organizzarsi in anticipo. Durante i controlli di sicurezza, il sacchetto trasparente contenente i liquidi deve essere facilmente accessibile e separato dagli altri effetti personali. Questo consente agli addetti alla sicurezza di verificare rapidamente che i contenuti siano conformi alle normative. Non rispettare queste regole potrebbe comportare ritardi, il sequestro degli articoli non idonei o, in alcuni casi, la rimozione del bagaglio dal volo.

Organizzare i liquidi per il viaggio non è complicato se si seguono alcuni accorgimenti. Utilizza contenitori da viaggio di dimensioni ridotte che non superino i 100 ml per ogni articolo e inseriscili in un sacchetto richiudibile da un litro. Porta solo l’essenziale, come bagnoschiuma, dentifricio e deodorante, specialmente per i viaggi brevi. Assicurati di non eccedere il limite di un sacchetto per passeggero, per evitare complicazioni ai controlli.

Obiettivi della regola 3-1-1

La regola 3-1-1 è stata pensata per garantire la sicurezza dei voli, ma offre anche un vantaggio pratico per i passeggeri, semplificando il processo di controllo. Riducendo i tempi di ispezione e uniformando le norme, questa misura permette di viaggiare in modo più fluido. È importante sottolineare che, sebbene la regola sia nata negli Stati Uniti, molti paesi hanno adottato standard simili, rendendo la preparazione del bagaglio a mano un processo familiare per i viaggiatori internazionali.

Seguire la regola 3-1-1 è fondamentale per evitare problemi e ritardi in aeroporto. Organizza il tuo bagaglio a mano con attenzione, selezionando contenitori adatti e rispettando i limiti imposti. Preparare in anticipo i liquidi necessari e sistemarli correttamente ti permetterà di affrontare il controllo di sicurezza con serenità, garantendo un’esperienza di viaggio più piacevole e senza complicazioni.