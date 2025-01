Hotel low cost, da quando ho attivato questa funzione di Google Maps trovo sempre prezzi più stracciati | Addio Booking

Grazie a questa funzione di Google Maps, potrai trovare sempre hotel low cost in un solo click. Ecco come fare.

Ormai siamo diventati un tutt’uno con il nostro smartphone, ne siamo talmente dipendenti che in molti non si ricordano neanche più come facevano a vivere senza in passato. In realtà sopravvivevamo lo stesso e forse meglio, in quanto almeno alla guida sapevamo che dovevamo concentrarci solo sulla strada, le comunicazioni sarebbero avvenute in seguito quando saremo giunti a destinazione.

Ovviamente la tecnologia ha tutta una serie di pro e di contro che noi grazie alla nostra intelligenza, dovremmo poter bilanciare (in teoria), per beneficiare dei suoi innumerevoli servizi, senza diventare dipendenti da essi. In merito alla parte positiva di questo aspetto, grazie a diverse app e siti, possiamo addirittura prenotarci le vacanze da soli, senza più l’ausilio di un’agenzia di viaggio. Anche qui sono sempre scelte, c’è chi ama fare tutto da solo e chi cerca solo l’aiuto di un esperto.

A ogni modo, se fate parte del gruppo di coloro cercano offerte sempre sensazionali in totale autonomia, sappiate che grazie a Google Maps, avrete una funzione che vi aiuterà a cercare gli hotel low cost vicini a voi, senza bisogno di utilizzare le app ad hoc. Siete curiosi di sapere come?

Una funzione molto utile di Google Maps

In realtà, se dovessimo elencare tutte le funzioni utili che presenta Google Maps, il nostro elenco sarebbe molto lungo e non potremmo selezionarne sicuramente solo una. Già solo la possibilità di avere un navigatore portatile sempre a disposizione che ci aiuta ad arrivare in ogni luogo selezionabile è un lusso che decenni fa non tutti si potevano permettere.

A ogni modo, per citarne una, la funzione “Street View” è una tra le più gettonate. Grazie a essa, potrete avere una panoramica a 360° del luogo che dovrete visitare, in modo da verificare la destinazione con un click. Perdersi sarà impossibile ormai.

Come trovare hotel low cost

Tra le varie funzioni utili presenti in Google Maps, ce n’è una grazie alla quale potrete trovare hotel low cost, senza più il bisogno di vedere le altre app ad hoc (per velocizzare ovviamente, utilizzate quella che più vi aggrada). Detto ciò, iniziate, inserendo il luogo dove andrete a pernottare.

Qui attivate la funzione, “cerca hotel nelle vicinanze” se la vedete già presente oppure scrivete nella barra di ricerca parole come “hotel”, “hotel vicino a me”, “hotel nelle vicinanze”, date l’ok e vedrete apparire tutto l’elenco degli alberghi più vicini con i relativi prezzi. Non vi resta che scegliere e prenotare. Facile no?