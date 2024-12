Polpette al sugo di mia nonna, con il suo tocco magico diventano spaziali: la scarpetta è obbligatoria

Ecco come preparare le mitiche polpette al sugo della nonna. Grazie a questo tocco magico diventano spaziali e prelibate, vi sfidiamo a non fare la scarpetta.

Le polpette sono uno di quei piatti che è impossibile non amare. Ce n’è per tutti i gusti da quelle di carne, a quelle di formaggio, a quelle di pesce, fino ad arrivare a quelle di pane. Perfino l’Ikea ha una sua versione squisita che attira milioni di clienti a fermarsi a mangiare, dopo aver fatto shopping.

Questo piatto ha salvato moltissime cene improvvisate con ospiti inattesi, in quanto, molti cittadini le congelano per averle sempre pronte. Alla fine, aggiungendo un contorno, le polpettine saranno un pasto completo sempre super delizioso e gettonato.

Per questo oggi vogliamo rivelarvi la ricetta per creare le polpette al sugo della nonna che tanto piacciono, merito soprattutto di quel tocco magico che le renderà spaziali. Come farete a evitare di fare la scarpetta?

La preparazione delle polpette

Anche per preparare le polpette ci vuole pratica, in quanto bisognerà sempre legare gli ingredienti giusti e soprattutto nelle giuste quantità. Iniziamo dalla carne tritata, meglio sempre preparare un mix tra bovino e suino, così come il pane andrà ammollato e ben strizzato per fare in modo che l’impasto sia reso ancora più amalgamato. A questo bisognerà aggiungere le uova, il parmigiano grattugiato, il prezzemolo e le spezie, come pepe macinato e noce moscata.

Una volta pronto, dovrete impastarlo e renderlo ben omogeneo. Soltanto adesso potrete iniziare a preparare le vostre polpettine. Scegliete una dimensione, più o meno grandi e proseguite a ricrearle più o meno uguali, sempre con la stessa quantità. Avete notato che non vi abbiamo subito detto in che cosa dovrete andare ad ammollare il vostro pane? È quel tocco magico di cui vi parlavamo in apertura, che le nonne in passato usavano, in quanto lo sappiamo bene che loro in cucina…la sanno lunga!

Le polpette al sugo della nonna con il tocco magico

Volete sapere come preparare le polpette al sugo della nonna, che tanto piacciono agli ospiti di tutta Italia? C’è un tocco magico che le rende ancora di più uniche e spaziali, sarà impossibile per voi resistere dal fare la scarpetta. L’elemento chiave della preparazione sta anche nell’immergere il pane nel latte e non nell’acqua, questo darà un gusto ancora più gustoso e stuzzicante a questo secondo prelibato.

Una volta che avrete creato le vostre polpette, dovrete preparare il sugo. Preparate un soffritto e aggiungete poi il pomodoro, rimescolate e insaporite con olio, aromi vari e un pizzico di zucchero per bilanciare l’acidità della salsa. Mentre il sugo cuoce, fate rosolare le polpette in una padella a parte e poi immergetele nel composto e fate cucinare per circa 30 minuti rimescolando di tanto in tanto e avrete terminato la vostra preparazione. Gustose, che ne dite?