Maglione infeltrito, invece di buttarlo prova questa tecnica: in mezza giornata torna come nuovo

Se hai il maglione infeltrito, non buttarlo via. Grazie a questa tecnica, in mezza giornata tornerà come nuovo.

Lo shopping è terapeutico per molti e stressante per altri, a prescindere da questo, in un modo o nell’altro dobbiamo farlo, se non vogliamo uscire di casa in pigiama. Una volta superato questo momento, chi più chi meno, riuscirà sicuramente a fare notevoli affari, soprattutto se acquistate nei giorni di saldi.

Una volta tornati a casa, con tutte quelle belle buste, stile Serena van der Woodsen di Gossip Girl, ovviamente c’è un altro aspetto fondamentale, cioè quello di lavare gli articoli appena presi, anche perché è sconsigliato indossare i vestiti nuovi senza averli detersi in precedenza.

Eppure, se non leggiamo bene l’etichetta, è facile, soprattutto con i capi di lana, fare dei danni. Oggi però vogliamo venire in vostro soccorso, in merito ai maglioni infeltriti, anziché buttarli, utilizzate questa tecnica. In mezza giornata torneranno come nuovi.

Lavare i maglioni di lana

Ogni capo, nel momento in cui debba essere lavato, potrebbe subire dei danni in lavatrice, soprattutto per quegli articoli delicati, le cui alte temperature, vanno a danneggiare i tessuti. Sicuramente i vestiti per cui dovrete prestare molta attenzione sono quelli in lana, per i quali, la lettura dell’etichetta è fondamentale. Per questo motivo, è consigliabile, seguire le indicazioni in modo scrupoloso, nonché azionare il programma della lana per la lavatrice e usare il detersivo e ammorbidente, adibito proprio a mantenere la morbidezza per questi capi.

Per quanto riguarda la centrifuga, utilizzando già il programma consono, potrete stare tranquilli, in quanto si attiverà quella a bassi giri. Infine, in merito alla fase successiva, ci saranno alcuni capi che potranno essere asciugati in asciugatrice, sempre mediante selezione del programma apposito, ma altri, dovranno essere rigorosamente stesi alla “vecchia maniera”.

Cosa fare con il maglione infeltrito

Come dicevamo, basta scegliere un programma errato in lavatrice, per vedere il vostro bel maglione di lana, infeltrito, corto e anche ruvido come la carta vetrata. Per questo motivo, se vi doveste trovare in questa situazione, non gettate il maglione, ma utilizzate questa tecnica che vi risolverà il problema in mezza giornata.

Prendete quindi il vostro capo infeltrito, mettetelo in una bacinella, immergendolo in acqua fredda e latte, lasciandolo in ammollo per almeno due ore. A questo punto, risciacquate bene, sempre con acqua fredda e lavate con il sapone di Marsiglia. Una volta terminato, lasciatelo asciugare in orizzontale e vedrete il risultato.