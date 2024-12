Ottime notizie per chi cerca casa, le rate del mutuo cadono a picco: la spesa mensile è ai minimi storici

Stai anche tu cercando casa da diverso tempo? Questo è il momento perfetto per te. Le rate del mutuo stanno cadendo a picco.

Purtroppo si sa, oggigiorno decidere di acquistare casa non è più semplice come una volta. Il mutuo può costare fior fiori di soldi e non tutti possono permettersi questa spesa. Eppure, proprio in queste ore, le rate del mutuo stanno cadendo a picco e non c’è mai stato momento migliore di adesso.

Lo ha annunciato proprio la Banca Centrale Europea e la notizia ha entusiasmato moltissime persone.

Sogni anche tu di andare a vivere fuori casa e impegnarti in un mutuo per costruire il tuo nido d’amore? Finalmente sono arrivate buone notizie e, adesso, potrai risparmiare come non mai. La stessa Banca Centrale Europea ha deciso di abbassare i tassi d’interesse di riferimento e moltissime persone hanno approfittato di questo momento per comprare casa. Che aspetti a fare l’investimento della tua vita?

Ma ecco nel dettaglio tutte le novità riguardanti le rate del mutuo e perché non dovresti aspettare un secondo di più.

Tutte le novità riguardanti il mutuo

Da adesso in poi, la BCE ha deciso di ridurre i tassi di interesse di riferimento, abbassandoli al 3.00%. Tra il 2022 e il 2023, al contrario, ci fu un duro momento di aumenti che aveva portati i tassi al 4.50%. Una bellissima notizia per i futuri mutuari, poiché questo significherà solamente una cosa: rate mensili più basse e accessibili a tutti quanti. Prendendo come esempio il mutuo di una casa a 160.000€ di 20,25 e 30 anni, il mutuario potrà essere un giovane 37enne che guadagna all’incirca 3.000€ al mese. Analizzando poi alcune opzioni, ecco una panoramica delle diverse offerte delle banche: una rata di 854€ al mese di Credit Agricole, 855€ al mese alla banca Monte dei Paschi di Siena o una rata di 863€ da Banco BPM.

Nel caso di un mutuo a 30 anni, le rate si abbassano ulteriormente. Ecco tutte le offerte nella nostra nazione.

Le offerte per i mutui a 30 anni

Chiedendo alla banca Monte Paschi di Siena di aprire un mutuo, potremmo arrivare a spendere ben 623€ al mese. Nel caso di Credit Agricole sarà di 638€, mentre di Banco BPM circa 639€. Insomma, come possiamo evincere da questi numeri, un mutuo a lunga durata comporterà delle rate mensili più basse (ma con un impatto maggiore sugli interessi totali).

Insomma, non aspettare un secondo di più e acquista finalmente la tua casa dei sogni. Mai vista una spesa mensile così bassa!