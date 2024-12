Col trucco del tappeto non inciampo finalmente più: la mossa segreta non la conosce nessuno | E’ totalmente gratis

Il trucco del tappeto per non scivolare (Fonte: Canva) - www.cataniaoggi.it

Con il trucco del tappeto finalmente non inciamperete più, questa mossa segreta non la conosce nessuno, ma in realtà è totalmente gratuita.

I tappeti sono molto confortevoli in casa, in quanto restituiscono calore, comfort, un luogo dove sedersi per terra, senza prendere freddo, per non parlare di quando si cammina scalzi da un punto all’altro della casa.

Se da una parte sono comodi, utili e anche molto belli da vedere, dall’altra possono essere molto pericolosi, soprattutto per gli anziani, in quanto il rischio caduta è molto alto. Chi per esempio presenta dei deficit motori, i tappeti sono la prima cosa che i pazienti dovranno togliere, appena rientrate in casa.

Per chi invece proprio non ci vuole rinunciare, sappiate che c’è il trucco del tappeto che fa decisamente al caso vostro. Questa mossa segreta non la conosce nessuno, eppure è totalmente gratuita e applicabile da tutti.

I pericoli dei tappeti

Come dicevamo, i tappeti sono un oggetto di design molto usati durante l’arredamento della casa, in quanto offrono spesso particolarità all’ambiente. Se in alcuni luoghi sono fondamentali, come per esempio in cucina o nel bagno, tappetino della doccia incluso, anche se fatto di materiale diverso, in altre zone sarebbe meglio non metterli, per evitare cadute accidentali.

Quello che in molti ignorano però, come hanno riportato dal Pisa Today è quello che i tappeti non solo possono generare sviluppi di allergie giorno dopo giorno, a causa di quegli accumuli di batteri e acari, ma anche provocare problemi di salute causati da sostanze chimiche, tossiche e cancerogene che risiedono stabilmente nei tessuti di cui sono composti. Questo studio è stato eseguito dall’Health and Environment Alliance (Heal) e i cittadini sono rimasti scioccati da quello che è emerso.

Come evitare di cadere

Oltre alla questione di tossicità, uno dei rischi causati dalla presenza dei tappeti in casa è quello della caduta accidentale. Se volete evitare di inciamparvi, con il trucco del tappeto, avrete risolto i vostri problemi. Questa mossa segreta è totalmente gratuita e non dovrete acquistare costosi detersivi o prodotti industriali.

In pratica, il problema di fondo, lavaggio dopo lavaggio, sono i bordi che tenderanno ad arrotolarsi, ed è in questo caso che potreste cascare in maniera molto pericolosa. Per evitarlo dunque, prendete dei cubetti del ghiaccio dal freezer e disponeteli lungo tutti i punti del tappeto che crea parecchi inciampi. Una volta che si saranno sciolti, tamponate con un panno ma non strofinate e vedrete come i bordi saranno tornati piatti come nuovi.