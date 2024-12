Smartphone ti paga per camminare, se accendi il GPS arriva una pioggia di regali: la novità piace proprio a tutti

E se vi dicessimo che camminare con lo smartphone potrebbe farvi arrivare soldi e una pioggia di regali? Vi basterà azionare il GPS e il gioco è fatto.

Oggi giorno esistono svariati metodi alternativi per poter guadagnare qualche piccola o grande entrata extra, uscendo dagli schemi canonici del lavoro dipendente. Diciamo che grazie alla tecnologia, le modalità di guadagno sono molto più fantasiose e più varie.

Per esempio essere pagati per compilare questionari o per guardare degli spot pubblicitari, i nostri nonni non se lo sognavano neanche. C’è anche da dire però, che le truffe, come capitavano in passato, capitano anche adesso e in maniera molto più estesa.

Per questo motivo, oggi vogliamo parlarvi di un metodo di guadagno extra sicuro e molto gettonato in questo periodo, come possiamo leggere dai commenti. Se camminate con lo smartphone, potrete ricevere soldi e premi. Non vi resta da fare che accendere il GPS e il gioco è fatto.

Metodi alternativi di guadagno

Come dicevamo, per chi volesse guadagnare una seconda entrata o trovare proprio un lavoro principale alternativo, sappiate che di metodi online, seri, che potreste sfruttare a vostro vantaggio, ce ne sono parecchi. Potreste per esempio creare un vostro blog e vendere per esempio oggetti realizzati a mano, così come le vostre fotografie o collaborare con le affiliazioni.

Inoltre potreste per esempio provare a diventare influencer, lavoro molto in voga in questi anni, così come diventare creatore di contenuti, copywriter, data entry e così via. Perfino vendere oggetti che non usate più, mediante app, potrebbe farvi arrivare un’entrata inaspettata. Ovviamente ricordatevi sempre di parlare con il vostro commercialista, in quanto, ogni entrata deve essere dichiarata, per non incorrere in problemi con l’Agenzia dell’Entrate.

Essere pagati per camminare con lo smartphone

Tra i vari metodi per potersi creare un’entrata extra, c’è anche la possibilità di essere pagati per camminare con lo smartphone. Tutto quello che dovrete fare è attivare il GPS e a tutto il resto ci penserà questa app geniale. Stiamo parlando di WeWard, la quale pagherà tramite soldi o vari premi, i propri iscritti che raggiungeranno l’obiettivo richiesto.

Verrete quindi ricompensati per le vostre passeggiate e grazie a loro, potrete restare in forma e camminare molto di più di quanto avreste fatto senza questo grande incentivo. Dopo aver scaricato l’app di WeWard, non vi resta altro da fare che registrarvi e seguire le indicazioni in merito agli obiettivi, alla raccolta delle WeCard e ai premi in palio per chi vincerà la sfida.