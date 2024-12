Vacanze, prima di lasciare l’hotel prendi questi oggetti: sono compresi nel prezzo ma tutti li dimenticano

Ti sei mai chiesto cosa puoi portare via da una camera d’albergo dopo una vacanza? La risposta ti sorprenderà! Nessuno lo sapeva.

Quante volte ti sarà capitato di andare in un albergo e tornare a casa con i set di cortesia del bagno? Questi oggetti non sono però gli unici che puoi accaparrarti dentro una camera d’albergo quando sei in vacanza! Alcune cose sono comprese nel prezzo, eppure le persone continuano a dimenticarsele ogni volta.

Ecco dunque nel dettaglio tutta la lista di oggetti che potrai portarti a casa e quali, al contrario, dovrai obbligatoriamente lasciare in camera d’albergo.

Non c’è cosa più bella al mondo di viaggiare e andare in vacanza da qualche parte del mondo. La prima volta che entriamo dentro la camera d’albergo ci sentiamo come dentro ad un film e, dopo aver testato la comodità del letto, corriamo in bagno per vedere se c’è qualche set di benvenuto che ci è stato gentilmente regalato.

Non tutti sono però a conoscenza di un dettaglio fondamentale: l’albergo potrebbe regalarti anche altre cose.

Tutto quello che puoi portarti a casa dall’albergo

Come ben sappiamo, quando entriamo dentro ad una camera d’albergo abbiamo completamente il via libera per i flaconcini di shampoo, bagnoschiuma e balsamo. Anche le saponette, le cuffie per farsi la doccia, i cottonfioc e i set da cucito sono 100% gratuiti e potrai tranquillamente portarli a casa nella tua trousse da viaggio. Questo perché, in ognuno di questi casi, tali prodotti non potranno essere riutilizzati per altri clienti e verrebbero gettati comunque via. Ricordati inoltre che anche le pantofole bianche e i mini spazzolini saranno tuoi e non dovrai sentirti in colpa a portarli via. Gli alberghi un po’ più ricercati, regalano spesso e volentieri ombrelli, penne e blocchi di carta ai propri clienti.

Ma quali oggetti, al contrario, non dovranno mai essere tolti dalla nostra camera d’albergo?

Cosa non rubare mai da un hotel

Alcune persone finiscono per portarsi a casa anche gli accappatoi bianchi presenti all’interno del bagno, credendo che siano stati gentilmente omaggiati di essi (ma non è così). Anche gli asciugamani, i cuscini e i portablocchi di cuoio dovranno essere sempre lasciati all’interno della camera d’albergo. Ricordati inoltre che non tutti gli alberghi regalano il cibo e le bevande presenti all’interno del minibar e, per questo, è sempre bene domandare prima di consumare il tutto. Il rischio potrebbe essere quello di pagare per quanto ‘rubato’ e vedersi scendere i soldi direttamente dalla carta lasciata per fermare la stanza.

Insomma, ricordati che in realtà gli hotel ti regalano svariati oggetti e che dovresti portarli poi sempre a casa con te!