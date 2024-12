Cenone di Capodanno low cost, tutti i trucchi per fare un menù indimenticabile | Ti chiederanno tutti il bis

Con un menù così, Capodanno sarà indimenticabile! La spesa sarà minima

Capodanno è ormai vicinissimo e, sebbene la domanda dia fastidio soprattutto se coglie in flagranza di mancanza di idee, è davvero ora di pensare a cosa fare la sera del 31 dicembre.

Sia chiaro, non è affatto obbligatorio festeggiare in modo particolare: molti, però, hanno piacere a passare una serata diversa, in compagnia di qualche amico e di qualche pietanza speciale.

Se anche tu trascorrerai il cenone di Capodanno a casa e quest’anno sei chiamato all’organizzazione del menù, oggi vogliamo darti qualche consiglio su come formularne uno che conquisti tutti i palati, che sia facile da preparare e che non ti costi una fortuna: fidati di noi, stupirai tutti!

Cenone di Capodanno, ecco il menù perfetto

Il primo consiglio che vogliamo darti è quello dell’organizzazione e della pianificazione: individua le ricette che vuoi preparare per il cenone di Capodanno, quindi segna su una lista tutti gli ingredienti e verifica che non ci siano preparazioni che durano più giorni. In alcuni casi, per esempio con le lasagne o le crespelle, puoi addirittura preparare tutto prima e mettere in congelatore, quindi cuocere in forno al momento opportuno: un vero risparmio di tempo! Attenzione agli ingredienti freschi, perché hanno una scadenza a breve termine e se acquistati troppo in anticipo rischiano di andare a male: meglio a questo punto fare due spese, una già in questi giorni con ciò che dura e una più vicina al 31 dicembre con ciò che manca.

Attenzione anche alla stagionalità: per la scelta delle ricette, concentrati su quelle che hanno tra gli ingredienti quelli tipici di questa stagione, così che ti costino meno. Spazio per esempio ai piatti con la verza, i broccoli o il cavolfiore: i pizzoccheri sono un’ottima idea, così come la pasta al forno pancetta, broccoli e besciamella!

Il segreto è la tradizione

Facendo un passo indietro e dando un’occhiata alla tradizione, poi, si scoveranno ricette davvero gustose e dal costo decisamente ridotto. Un tempo, infatti, non avevano grandi disponibilità finanziarie e cucinavano con ciò che avevano! Un esempio è quello dei passatelli in brodo: con una sola preparazione si ottiene un primo piatto ottimo ed anche una gustosa seconda portata, il bollito di carne, da servire con salse e intingoli secondo la tradizione. E poi con i piatti regionali non si sbaglia mai, soprattutto in Italia.