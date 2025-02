Piano a induzione, addio graffi con il trucco casalingo da 20 centesimi | Sembra appena installato

Come pulire perfettamente il piano a induzione senza spendere un patrimonio in detersivi: il segreto low cost e green.

Negli ultimi anni, la diffusione dei piani cottura a induzione sta crescendo notevolmente grazie ai numerosi vantaggi offerti da questi strumenti.

Solitamente scelti grazie al risparmio energetico che offrono, rappresentano anche una soluzione a basso impatto ambientale in grado di ridurre al minimo i tempi di cottura.

Esteticamente eleganti, i piani cottura a induzione sono estremamente resistenti e infrangibili, e garantiscono standard elevati di sicurezza.

Per renderli duraturi nel tempo, però, bisogna prestare particolare attenzione alla loro pulizia: c’è un metodo, green e low cost, che vi permetterà di far splendere la cucina in un attimo.

Piano a induzione: attenzione alla pulizia

I piani di cottura a induzione usano l’energia elettrica e non il gas metano per la cottura. Sebbene i costi di acquisto siano molti alti, poi vengono ammortizzati nel tempo proprio perché questi strumenti sono indistruttibili e durano tantissimo. Attenzione, però, a come vengono puliti e ai rischi di fare dei graffi che rovinano l’intera struttura del piano.

Solitamente, infatti, vengono realizzati in vetroceramica, un materiale che garantisce praticità e resistenza, ma che è anche estremamente delicato e, pertanto, è necessario manovrarlo con cura per evitare di danneggiarlo, compromettendone così l’efficienza nel tempo. Per la pulizia del piano a induzione, dunque, devono essere aboliti tutti quei detersivi corrosivi come candeggina, ammoniaca e simili. No anche agli sgrassatori e a tutti quei prodotti formulati con ingredienti che solitamente aiutano nella pulizia delle classiche cucine a gas.

Il metodo green e low cost

Per evitare di danneggiare il piano a induzione, quindi, si consiglia anche di non usare spugnette abrasive o strumenti che potrebbero graffiare il vetroceramica. Molto semplicemente, invece, si può rendere splendente il piano con un panno in microfibra immerso in una soluzione di acqua, aceto e bicarbonato di sodio. Questi ultimi due elementi, infatti, hanno un importante potere sgrassante utile per rendere brillante e super pulita la cucina.

La raccomandazione è quella di pulire quotidianamente il piano a induzione anche solo con acqua – per una passata veloce – rimuovendo così i primi segni di sporco o incrostazione. Assicurarsi sempre che non sia ancora caldo e poi procedere con la soluzione green e low cost che vi abbiamo suggerito. Gli esperti di pulizie casalinghe hanno già avuto modo di testarla e ne sono rimasti estremamente soddisfatti: così si risparmiano soldi e non si inquina l’ambiente.