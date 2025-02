Lavoro, nel curriculum non inserire mai questa informazione | L’esperta HR rivela l’amara realtà: “I nuovi software ti scartano subito”

Curriculum, cosa non inserire per ottenere un lavoro - cataniaoggi.it (Fonte Pexels)

Come compilare correttamente un curriculum per ottenere un posto di lavoro? Un’esperta di recruitment dà una dritta importantissima.

Il tema lavoro è una delle questioni più spinose in Italia, dove tanti sono costretti a varcare i confini nazionali per ottenere un riconoscimento.

Laureati, diplomati e persone con esperienza non riescono a trovare la giusta collocazione e la scelta obbligata in questi casi pare essere quella di abbandonare il Paese di origine.

Oltre alla mancanza di lavoro, però, un altro aspetto potrebbe influire negativamente al momento della selezione del personale.

A parlarne, dando alcuni suggerimenti importanti, è Cèlia Hil, senior talent specialist esperta nel settore recruitment e molto attiva in Spagna.

Curriculum, come compilarlo

Le attività di selezione di personale, ormai, non vengono condotte solo ed esclusivamente da professionisti del settore human resoruces. Molte aziende, infatti, si avvalgono di alcuni software di recruiting che aiutano a ottimizzare il processo di assunzione durante tutte le fasi del processo di selezione: dalla ricerca dei candidati più adatti all’analisi dei curricula, fino all’invio delle offerte di lavoro.

La tecnologia, dunque, sembra aver preso il sopravvento anche in un settore che, un tempo, sembrava essere dominato dagli esseri umani. Ad oggi, quindi, è possibile che il proprio curriculum venga analizzato in primis da un’intelligenza artificiale e, solo dopo un lungo processo, finisca nelle mani di chi dovrà scegliere se assumere o meno un candidato. Onde evitare che sia una “macchina” a decidere se un aspirante lavoratore debba essere mandato a casa o scelto, Cèlia Hil suggerisce di evitare di inserire nel curriculum un dato importante.

I consigli dell’esperta: cosa non mettere sul CV

Secondo l’esperta l’età diventa una discriminante importante al momento della selezione del personale. “[…]Il software ATS (Applicant Tracking Systems) che esamina direttamente i CV li scarta in base all’età, anche se non la indichi”. Per questo motivo, dunque, la Hil invita tutti coloro che sono in cerca di occupazione a non indicare nel CV la propria data di nascita.

E, in effetti, i dati sull’età degli occupati in Italia parlano chiaro: nel 2023 nella fascia degli over 50 circa 8,7 milioni risultavano occupati, mentre erano ben 455 mila i disoccupati e quasi 4,7 milioni gli inattivi. In considerazione di ciò, il consiglio dell’esperta è di tentare ad ogni modo di accedere ad un posto di lavoro indipendentemente dall’età, ma facendo leva sulle proprie conoscenze e abilità, frutto di una pregressa esperienza.