Spesa alimentare: scarica subito quest’app e inizia da oggi a risparmiare | Da quando la uso non vado più al supermercato ogni settimana

Sei stanco di andare tutti i giorni al supermercato? Se scarichi questa app potrai cominciare a risparmiare moltissimi soldi!

Quante volte a settimana vai al supermercato? E soprattutto: quanti soldi spendi in fondo al mese per i tuoi alimenti? Da adesso potrai finalmente risparmiare un sacco di soldi e, soprattutto, cucinare in maniera intelligente. Ti basterà scaricare questa applicazione e il gioco sarà fatto!

Quello che stai per scoprire, potrebbe rivoluzionare il modo in cui vai a fare la spesa. Ma eccoti spiegato perché.

Ti sei mai trovato a guardare il tuo frigo pieno di ingredienti inutilizzati e pensare comunque: “Cosa posso cucinare stasera per cena?” Questo dilemma, spesso e volentieri, può averti portato ad acquistare qualcosa al supermercato, nonostante non ce ne fosse effettivamente bisogno. Leggendo questo articolo, potrai finalmente scoprire come evitare di commettere un’altra volta questo errore e andare il meno possibile al tuo supermercato di fiducia.

Ti basterà possedere una connessione ad Internet e scaricarti questa intelligentissima applicazione tutta all’italiana.

L’applicazione che sta scalando le classifiche

Due giovani ragazzi di nome Matteo Morvillo e Amedeo Valestra, hanno creato un’app che sta cambiando il modo di vedere i nostri ingredienti dentro al frigorifero. Ma come ci sono riusciti? È una storia che inizia con un’idea semplice ma geniale, ispirata dalla passione per la cucina e dalla necessità di risolvere un problema assai comune: lo spreco alimentare. L’app in questione si chiama ‘Cucinalo’ e potrai tranquillamente scaricarla sul tuo smartphone. Questa tecnologia unisce la tecnologia all’arte culinaria, offrendo pratiche soluzioni per utilizzare gli ingredienti che dimentichiamo dentro al frigorifero o in dispensa.

Vuoi provarla anche tu? Eccoti spiegato come funziona questa interessante app di cucina.

Come utilizzare ‘Cucinalo’

La cosa fantastica è che funziona in modo incredibile e semplice: ti basterà fotografare gli alimenti che hai a disposizione e l’app ti suggerirà delle ricette personalizzate in base a ciò che possiedi. Che tu sia vegano, vegetariano o abbia intolleranze alimentari, ‘Cucinalo’ potrà proporti delle squisitezze. Come se non bastasse, ti suggerirà passo dopo passo la preparazione del tuo piatto, con tanto di dosi, tempi di cottura e indicazioni per presentare al meglio il tuo piatto. Pensa che già 3.000 persone hanno scaricato l’app ed hanno risparmiato 200 chili di cibo grazie agli aiuti di ‘Cucinalo’.

Che aspetti a scaricare questa applicazione completamente gratuita? Soltanto così potrai trasformare ciò che già nel frigo in piatti gustosi e salutari e dire addio al supermercato!