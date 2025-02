Pastiglie lavastoviglie, da quando non le uso più in cucina ho capito la loro vera funzione

Basta usare le tab per lavastoviglie solo per i piatti! Il loro potere si rivelerà fondamentale per la pulizia di un’altra zona della casa.

Siete certi del fatto che le pastiglie per lavastoviglie possano essere usate solo in cucina per rimuovere il grasso e lo sporco accumulati su pentole, piatti e posate?

Come spesso accade, molti detersivi o prodotti per la pulizia della casa possono avere un molteplice uso oltre quello per cui sono stati formulati.

A svelare il potere igienizzante delle tab per lavastoviglie è stata un’esperta di pulizia e decoro spagnola che, tramite il suo profilo Instagram, ha svelato l’uso alternativo – e miracoloso – di questo prodotto.

Il risultato? Chi ha scoperto questa possibilità ha smesso di usare le pastiglie solo in cucina, ma ne possiede anche un pacco scorta in un’altra zona della casa.

Le pastiglie per lavastoviglie: come usarle

Le pastiglie per lavastoviglie sono nate con l’intento di ridurre al minimo lo spreco di detersivo riuscendo a concentrare in una tab tutti gli ingredienti necessari per rimuovere lo sporco da piatti, bicchieri, posate e pentole. Tra i prodotti commercializzati nei più grandi supermercati ve ne sono tantissimi, ognuno con funzioni diverse e formulazioni pensate per le necessità dei consumatori.

Da quelli in grado di rimuovere lo sporco più ostinato fino a quelli da usare quotidianamente, non c’è che l’imbarazzo della scelta e gli appassionati di pulizie domestiche hanno già i loro preferiti. Ma, proprio coloro che non perdono occasione di sperimentare nuovi modi per rendere la casa più splendente e profumata, strabuzzeranno gli occhi davanti a quest’uso alternativo delle pastiglie per lavastoviglie. Ebbene, è giunto il momento di impiegarle per un’altra stanza della casa, quella che richiede un’attenzione e una pulizia quasi maniacale: il bagno.

L’uso alternativo delle pastiglie per lavastoviglie

La content creator Patricia Fernández (@patriwhitehouse), che conta solo su Instagram più di 1 milione e mezzo di follower, ha dimostrato come le tab per lavastoviglie possano rendere il bagno più pulito e splendente, oltre che accuratamente igienizzato. Il suo trucco consiste nello sciogliere una pastiglia in due litri di acqua calda e, con un panno ecologico, si puliscono i sanitari, il box doccia e la vasca da bagno, che è la zona dove si accumula più grasso raccolti.

In questo modo, la pastiglia per lavastoviglie sciolta in acqua agisce come un potente decalcificante, quindi basta una passata per pulire alla perfezione. L’unica accortezza sta nel risciacquare tutto dopo. In questo modo non si noteranno tracce di grasso o calcare. Inoltre, le tab possono anche essere usate per pulire il water: si lascia sciogliere e si versa dell’acqua calda. Il risultato è strabiliante.