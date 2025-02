Da Leroy Merlin il nuovo attrezzo economico e super rapido per verniciare tutta casa senza chiamare l’imbianchino | Con 40€ risolvi una rogna da mal di testa

Chi ha voglia di dare un nuovo aspetto alla propria casa ma non ha abbastanza soldi sul conto, può optare per la soluzione di Leroy Merlin.

Gli appassionati di arredamento di interni o coloro che amano cambiare quotidianamente l’aspetto della propria casa, sanno bene quanto sia dispendioso farlo.

Si possono cambiare alcuni mobili, modificarne la posizione, o scegliere di dipingere le pareti, magari con colori nuovi che rispecchiano lo stato d’animo del momento.

Ma pitturare le pareti di casa è un compito che spetta agli imbianchini o ai pittori professionisti, specializzati in un certo tipo di interventi, che richiedono un compenso adeguato alle loro competenze.

Se, però, si vuole salvare il proprio conto in banca, si può optare per una soluzione fai da te proposta da Leroy Merlin ad un prezzo molto piccolo.

Pitturare casa: i costi

Tinteggiare una casa, come accennato, prevede dei costi che possono influire negativamente sul conto in banca. Secondo alcuni esperti del settore, far dipingere un’abitazione di 100 metri quadri a professionisti può richiedere dai 1000 agli oltre 2500 euro. La variabile di prezzo è dovuta ad una serie di richieste, più o meno particolari, che possono essere fatte dal committente: c’è chi sceglie pitture speciali, chi lavori originali e chi, invece, opta per pitture più classiche, lisce e senza troppe pretese.

In ogni caso, dipingere o ri-dipingere le pareti di casa può avere dei costi che non tutti si possono permettere. In questo caso entrano in gioco la creatività, la voglia di fare e l’intuizione, che spingono a cercare la migliore soluzione fai da te. Senza scervellarsi troppo, Leroy Merlin mette a disposizione una serie di attrezzi perfetti per chi vuole dipingere casa senza l’aiuto di professionisti: si tratta di strumenti facili da usare e abbastanza economici.

Come pitturare casa con Leroy Merlin

Tra gli scaffali di Leroy Merlin si può trovare un aerografo elettrico del marchio INGCO indicato proprio per il fai da te o per lavori professionali. Si tratta di uno spruzzatore di vernice dotato di controlli del fluido per offrire un’ampia varietà di texture di spruzzo.

Optando per questo strumento, proposto a meno di 40 euro, si ha la possibilità di dare un nuovo aspetto alle pareti della propria casa spendendo pochissimo e senza l’aiuto di professionisti. Basterà armarsi solo di un po’ di buona volontà e di tutto il necessario per proteggere il viso e gli abiti da getti di vernice indesiderati.