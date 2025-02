Nuova segnaletica orizzontale: i cerchi sull’asfalto mandano in tilt gli automobilisti | Inchiodano tutti appena ne vedono uno

Hai mai visto questa nuova segnaletica orizzontale? Questi cerchi sull’asfalto hanno confuso tutti i guidatori del mondo.

Immaginati di essere in auto, per strada e guidare in maniera tranquilla, quando poi ad un certo punto ti imbatti in un segnale che non hai mai visto e studiato prima. I cerchi sull’asfalto stanno mandando in tilt tutti i guidatori del mondo.

Ma cosa significano davvero? Non ci resta che scoprire cosa ci sta dietro a questa nuova ‘invenzione’ e come comportarsi.

Quando si è alla guida, è fondamentale sempre prestare attenzione alla segnaletica stradale e rispettarla. Se pensavi di conoscere tutti quanti i segnali, probabilmente ti sei sbagliato di grosso. In queste ore, ad esempio, stanno ‘sbucando’ del nuovi cerchi misteriosi, che hanno messo in difficoltà anche i guidatori più esperti. In Europa, i comuni hanno cominciato ad utilizzare queste nuove forme di segnali stradali.

Ecco dunque come poterli decifrare e come comportarsi se, anche tu, ti imbatti in un cerchio o una bolla sull’asfalto.

I cerchi che confondono i guidatori

In Spagna, moltissimi paesi si sono tappezzati di questi stranissimi cerchi sull’asfalto. Questi segnali sembrano usciti da un film di fantascienza, ma in realtà hanno un obiettivo ben preciso. Nel 2023, dopo un numero sempre più crescente di incidenti stradali (con circa 300 motociclisti morti all’anno), le autorità hanno deciso di intervenire. Questi nuovi cerchi, se posizionati vicino alla linea centrale della strada, segnalano alle moto di non avvicinarsi troppo a quella zona. Un’idea molto intelligente che, tuttavia, continua a confondere molti.

I motociclisti, in questo modo, eviteranno di percorrere le strade più pericolose, soprattutto dove sono stati registrati numerosi incidenti. Come dovrai comportarti quindi se ne vedi uno?

Cosa fare quando si vede questa segnaletica orizzontale

Se pensi che questa segnaletica orizzontale riguarderà unicamente la Spagna, ti sbagli. Moltissimi altri Paesi come l’Austria, hanno ritenuto che sia un’ottima soluzione per ridurre il numero di incidenti stradali. Nonostante ciò, la mancanza d’informazione al riguardo ha creato non poco scompiglio tra i guidatori e il rischio è diventato quello di frenate improvvise e ulteriori incidenti stradali. Proprio per questo, se ti trovi difronte ad un cerchio sull’asfalto, ricordati che si tratta di un segnale riservato ai motociclisti e non preoccupartene!

In sintesi, la nuova segnaletica orizzontale spagnola pensata per ridurre gli incidenti, sta creando più caos che altro. Riusciranno le persone ad abituarsi a questa novità? Staremo a vedere.