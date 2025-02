Riscaldamento, gli esperti sconsigliano le raccomandazioni della OMS: “non regolare mai il termostato su questa temperatura”

Qual è la temperatura media da impostare in casa in inverno - cataniaoggi.it (Foto Pexels)

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato direttive precise sulla temperatura da impostare a casa, ma non tutti sono d’accordo.

L’inverno sembra voler non passare e i prossimi giorni ci potrebbe essere un brusco calo delle temperature.

Visto lo scenario che si prospetta, il pensiero di molti consumatori vola al riscaldamento e alle bollette salate del gas, che sembra essere destinato ad aumentare ancora nei prossimi mesi.

Al di là dell’aspetto economico, tuttavia, è bene valutare anche l’impatto che ha il riscaldamento a livello ambientale e sulla salute.

A tal proposito, l’OMS ha indicato una serie di direttive utili sottolineando quale sia la temperatura più opportuna da avere in casa. Alcuni esperti, però, si sono mostrati in disaccordo.

OMS, le indicazioni per il benessere dei consumatori

Nel mezzo del dibattito su ambiente e prezzo dell’energia, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato una serie di raccomandazioni soffermandosi in particolar modo sulla temperatura media che si dovrebbe avere in casa nei mesi invernali. “Le temperature interne devono essere sufficientemente elevate da proteggere i consumatori dagli effetti nocivi del freddo sulla loro salute” e, a tal proposito, sono stati indicati i 18 gradi come quelli più opportuni da rispettare.

Ma alcuni esperti si sono dimostrati in disaccordo con le direttive dell’OMS. Come riportato dal Daily Mail, alcuni massimi esponenti del settore immobiliare, farmaceutico e sanitario hanno bocciato le indicazioni dell’Organizzazione sostenendo che debbano essere considerate differenti variabili prima di stabilire una temperatura media interna per ogni cittadino e nazione.

Temperatura in casa, il parere degli esperti

Thomas Balogun, fondatore della società di sviluppo immobiliare Atlantic Edge, sostiene che nel periodo invernale sarebbe opportuno “impostare il termostato a circa 20°C quando si è a casa e si è attivi”. Thorrun Govind, farmacista ed esperto di salute, ritiene che nel rapporto dell’OMS non sia stata considerata una variabile fondamentale, ovvero la temperatura minima esterna e, dunque, nei Paesi più freddi, “18°C potrebbero non essere la migliore raccomandazione per le persone ad alto rischio”.

Infine, da non sottovalutare, è l’aspetto economico. L’aumento del gas ha portato a bollette esorbitanti e molti utenti si chiedono come poter fronteggiare tale problematica senza morire di freddo in casa propria. Per salvaguardare il portafoglio, gli esperti suggeriscono sempre di spegnere i riscaldamenti quando non si è in casa o quando si dorme: l’uso di una coperta pesante è sufficiente per mantenere il corpo al caldo senza correre il rischio di ammalarsi a causa delle basse temperature.