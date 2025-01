Parabrezza ghiacciato, da quando lascio in auto questa bottiglia lo scongelo in un lampo | Il trucco fai da te per partire a razzo la mattina

Un problema serio la mattina quando andate al lavoro in inverno è trovare il parabrezza congelato. Non disperate c’è la soluzione.

Molti sono incredibilmente esausti di svegliarsi prima ogni mattina per lasciare la macchina accesa in giardino per sbrinare il parabrezza.

Il problema aumenta se non avete il giardino, perché non solo dovete alzarvi prima, ma dovete restare fermi in strada per aspettare che l’aria calda del riscaldamento scongeli il vetro della vostra auto.

Ci sono dei piccoli consigli che potete seguire per ovviare a questo tipico problema della mattine d’inverno che risulta essere molto fastidioso.

Non pensate a soluzioni costose, anzi sono semplici e pratiche.

Cosa non fare mai con il parabrezza ghiacciato

Ricordatevi di non gettare mai acqua calda sul vetro, perché lo shock termico patito dal parabrezza potrebbe farlo scoppiare e quindi vi troverete a spendere dei soldi per sostituirlo a causa di questa pessima idea.

L’acqua non va usata nemmeno fredda, per una reazione chimica base, infatti se gettate acqua fredda sul ghiaccio anche questa si ghiaccerà e peggiorerete solo la situazione. Stesso discorso per i tergicristalli, non usateli perché potreste romperli o graffiare il vetro.

Potete sbrinare il parabrezza facilmente e senza danni

Ovviamente la soluzione più economica è il raschietto, ricordate che deve essere dotato di una fascia di gomma per evitare di rovinare il vetro. Il modo più rapido per sciogliere il ghiaccio formatosi sul vostro vetro sono gli spray decongelanti. Purtroppo però sono molto piccoli, vanno sostituiti molto spesso e se vivete in una zona fredda non sarebbe la soluzione più economica. Ricordate che non è nemmeno l’opzione più green dato che le sostanze chimiche ivi contenute sono molto inquinanti.

In sostituzione ai prodotti chimici c’è un’alternativa casalinga semplice ed economica. Potete creare un decongelante home made con due sostanze che praticamente sono universalmente nelle case di tutti. Dovete mescolare due parti di alcol con una parte di acqua dentro ad una bottiglia o riciclando un spruzzino. Versando o spruzzando questo composto sul parabrezza farà sciogliere la calotta mattutina in breve tempo. In alternativa, se si prospetta una nottata particolarmente fredda, potete prevenire il formarsi del ghiaccio. Basta applicare la sera una miscela composta da tre parte di aceto e una di acqua. In questo modo la mattina non sarete costretti ad una levataccia per sbrinare il parabrezza e andrete al lavoro sereni e tranquilli.