Alimenti che non fanno dormire: mai toccare questo cibo a cena | Fa rimanere svegli tutta la notte, è peggio del caffè

Attenzione, se non riuscite a dormire, forse avete sbagliato qualcosa a cena. Non è solo colpa della caffeina, se si è insonni.

A tutti almeno una volta è capitato di non riuscire a lasciarsi andare all’abbraccio di Morfeo. Ci si rigira nel letto e non si riesce a prendere sonno.

L’insonnia è un problema molto grave, perché se non è un episodio isolato, il dormire troppo poco causa problemi alla salute.

Dormite per ricaricare le energie, il corpo abbassa la temperatura e nella fase di sonno profondo anche il cervello ha il tempo di ricalibrarsi per essere meglio recettivo durante il giorno.

Se si dorme poco, il vostro cervello comincerà ad essere lento, avrete microsonni durante il giorno e potrebbe anche capitarvi di avere delle allucinazioni.

Il sonno ristoratore

Dormire almeno 7 o 8 ore al giorno è importante per mantenersi in salute. Infatti, gli scienziati sconsigliano di usare strumenti elettronici luminosi prima di addormentarsi. Questo perché l’iperstimolazione visiva impedisce la produzione di serotonina e fa aumentare il cortisolo.

Il risultato di questo squilibrio chimico cerebrale è l’insonnia. Dovete fare tutto quello che potete per dormire bene e meglio.

Evitate questi cibi se volete dormire bene

Oltre alla caffeina e allo zucchero, notoriamente eccitanti ci sono molti cibi da evitare per migliorare il sonno. Fritture, patatine fritte, burro, formaggi, carni rosse, salumi sono dei veri anti-sonno. Dato il loro alto contenuto di grassi, questi alimenti richiedono molta energia da parte dell’organismo per essere digeriti. Il loro consumo ritarderà quindi l’addormentamento. Evitate il consumo di alcol. In dosi elevate, l’alcol aumenta l’agitazione, gli incubi e i risvegli notturni perché il cervello non è mai in uno stato di riposo. Il consumo di alcolici può anche esacerbare alcuni disturbi del sonno come l’apnea notturna, l’insonnia e il russamento.

Non mangiate cioccolato la sera tardi. Il cioccolato contiene teobromina, una sostanza simile alla caffeina, che ha un effetto stimolante ed energizzante. Sebbene questa stimolazione del sistema nervoso centrale possa essere benefica in determinati momenti della giornata, è dannosa prima di dormire perché influisce sulla qualità e quantità del sonno. I pasti abbondanti e proteici dovrebbero essere evitati la sera perché le proteine ​​sono macronutrienti la cui digestione e assorbimento da parte dell’organismo è molto lenta. Sebbene promuovano la sazietà a lungo termine, le proteine ​​sono pesanti da digerire, il che porta a difficoltà ad addormentarsi, perché il corpo è in attività digestiva.