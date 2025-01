Lavastoviglie, questo programma ti ha dissanguato durante gli ultimi 10 anni | Devi fare esattamente il contrario

Molte persone possiedono una lavastoviglie, tuttavia ancora c’è qualche dubbio che va chiarito per evitare bollette esose.

Lavastoviglie, lavatrice e frigorifero sono ufficialmente gli elettrodomestici migliori delle vostre case. Praticamente sono i maggiordomi dell’epoca moderna e vi permettono di risparmiare tempo per i lavori domestici e di conservare il cibo al meglio.

Purtroppo sono anche elettrodomestici terribilmente energivori, dal momento che se non usati al meglio, sprecano risorse e fanno lievitare i costi delle vostre bollette in maniera spropositata.

E’ ovvio che bisogna essere attenti alle classi energetiche e scegliere sempre quelli di ultima generazione più performanti per evitare già in partenza una performance scadente.

L’utilizzo deve essere molto ragionato. Il frigo ad esempio, deve essere tenuto lontano da fonti di calore come il forno, perché altrimenti continua a funzionare ininterrottamente consumando energia copiosamente.

Usare bene la lavastoviglie

Avere la lavastoviglie è indubbiamente un vantaggio. Se vi state chiedendo se consuma più acqua la lavastoviglie o lavare a mano, allora la risposta non lascia dubbi: chi lava i piatti a mano, infatti usa almeno 50 litri di acqua, mentre una lavastoviglie ne impiega 10/12 per carico.

Quindi un uso corretto dell’elettrodomestico è senza dubbio molto vantaggioso, dato che è l’unico modo che avete per risparmiare.

L’errore da non commettere mai con la lavastoviglie

Prima di avviare la lavastoviglie, pensate a quale programma consumi meno. Quelle più moderne come la maggior parte degli elettrodomestici smart sono dotate ad esempio di un programma eco pensato per risparmiare senza che per questo il lavaggio ne risenta. Piatti e posate verranno lavati a una temperatura intorno ai 50° C e si risparmierà fino a circa 520 kWh in un anno.

Se non ne possedete una di ultima generazione, buona pratica sarebbe usare delle app per controllare i consumi ed eventualmente apportare degli aggiustamenti alle abitudini.

Ad esempio, meglio avviare un ciclo di lavaggio a pieno carico. Non usare il prelavaggio: gli elettrodomestici più moderni sono molto efficienti al punto da rendere inutile questo tipo di passaggio. Evitare l’asciugatura con aria calda: così non solo si ridurrà il ciclo di lavaggio, ma anche il consumo di energia elettrica necessaria per produrre calore. Pulire regolarmente il filtro. Ricordate che il programma rapido non è necessariamente ecologico. Dura meno, lava in maniera approssimativa e consuma di più. Ergo cercate sempre sulla vostra lavastoviglie il programma ECO, solo questo garantirà stoviglie pulite e bollette eque.