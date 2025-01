Smartphone, sbagli sempre questa sequenza nella ricarica: in un anno la batteria si dimezza

Attenzione al tuo telefono quando lo metti in carica. Scegliendo questa sequenza rischi di bruciare il tuo dispositivo.

Tutti quanti possediamo almeno uno smartphone e finiamo per caricarlo più volte durante la giornata per mantenere la batteria sempre al 100%. Quello che però non tutti sanno è che il modo in cui colleghiamo il nostro telefono può avere un impatto diretto sulla durata della sua batteria.

Ma in che senso? E perché non dovremmo più sottovalutare la questione? Scopriamolo subito assieme.

Quante volte ti sarà capitato di sostituire la batteria del tuo telefono perché non durava più come i primi mesi? Purtroppo si tratta di una scelta comune che, tuttavia, può essere tranquillamente evitata. Questo perché esiste un vero e proprio metodo preferito dagli esperti che potrebbe salvaguardare la salute del tuo dispositivo.

Se stai commettendo questo errore ogni giorno, senza saperlo, potresti ridurre drasticamente la vita del tuo cellulare. Ma ecco nello specifico perché.

Come evitare di rovinare la batteria del telefono

Non tutti sono a conoscenza di un dettaglio veramente fondamentale quando mettono in carica il loro telefono. La regola numero uno da seguire è collegare sempre il caricabatterie prima alla presa di corrente e dopodiché allo smartphone. Questo piccolo, ma comunque fondamentale, accorgimento garantisce che l’elettricità fluisca regolarmente verso il caricabatterie, evitando così picchi di tensione che potrebbero danneggiare il dispositivo. Al contrario però, la maggior parte delle persone commette l’errore di collegare prima il telefono, senza sapere che stanno rovinando la batteria e la sua durata.

Oltre all’ordine del collegamento esiste un altro accorgimento da non sottovalutare più quando mettiamo in carica il nostro smartphone.

Perché scegliere sempre caricabatterie di qualità

Ebbene sì, quando si tratta dei nostri dispositivi elettronici è sempre bene scegliere caricabatterie di estrema qualità. Usandone uno non originale potremmo mettere a rischio il nostro telefono e ridurre la velocità di ricarica. Infine, se dovesse essere ormai tardi e hai intenzione di cambiare la batteria del tuo smartphone, ricordati sempre che quelle al litio funzionano meglio quando la percentuale della batteria è tra il 20% e l’80%. Proprio per questo non dovrai più raggiungere per forza il 100%, ma potrai scollegare il tuo telefono leggermente prima e ottenere comunque un’ottima prestazione (non lasciarlo quindi in carica per tutta la notte).

Insomma, seguire questi semplicissimi consigli potrebbe essere un toccasana per il tuo telefono e per la sua batteria. Non sottovalutarli mai più!