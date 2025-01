Termosifoni, con il trucco del phon gli ho messo il turbo | Fallo 2 volte a settimana e li avrai sempre bollenti

Grazie al trucco del phon i tuoi termosifoni metteranno il turbo, sentirete che tepore in casa. Fatelo 2 volte a settimana e noterete la differenza.

L’inverno è arrivato e con esso anche quelle temperature glaciali, soprattutto al mattino presto, quando troviamo il coraggio di staccarci dal nostro amato piumone dal letto. In questo caso i termosifoni vengono in nostro soccorso.

Pensare di passare un intero inverno senza caloriferi accesi è veramente difficile, in quanto le temperature rigide mettono a dura prova la nostra resistenza e il nostro fisico. Eppure non sempre i termosifoni da soli bastano a scaldare l’intera casa.

Per questo oggi vogliamo parlarvi del trucco del phon grazie al quale metterete il turbo al vostro termosifone. Fatelo 2 volte a settimana e sentirete la differenza: saranno sempre super bollenti.

Come avere più caldo in casa

I termosifoni ci migliorano di molto la vita in inverno, in quanto mantengono l’ambiente che ci circonda caldo e asciutto, dalle temperature gelide di questi mesi. Eppure non sempre bastano per tenerci al caldo in casa nostra, in quanto basta posizionarli nel posto sbagliato, o magari avere termosifoni vecchi e ancora avere troppi spifferi in casa, per rendere vano il lavoro dei caloriferi, facendoli lavorare il doppio, aumentando di molto la bolletta.

Qualche accorgimento che potreste fare è quello di sostituire i caloriferi se vecchi o crepati, posizionarli in luoghi idonei non per esempio sotto le finestre, coprite gli spifferi di porte e finestre e se necessario accendete il climatizzatore sul lato invernale ogni tanto in modo da far riscaldare l’ambiente più velocemente. Oltre a questi trucchetti ce n’è uno molto gettonato, volete sapere qual è?

Il trucco del phon che non avresti mai pensato

Oltre a quelli descritti in precedenza, c’è un altro metodo di cui vorremmo parlarvi. Ecco a voi svelato il trucco del phon, grazie al quale i vostri termosifoni metteranno il turbo e avrete la casa sempre calda. Due volte a settimana dovrete quindi prendere il vostro phon e dirigere il suo getto lungo tutto il calorifero per svariati minuti.

Con questo movimento continuo e diretto, farete in modo che il calore si dilagherà in tutto l’ambiente e sentirete la temperatura di casa alzarsi in quanto avrete una camera scaldata in maniera omogenea. Qualora non voleste utilizzare il phon, sappiate che in commercio esistono delle ventoline apposite da applicare sopra il termosifone che fanno la medesima azione dell’asciuga capelli soltanto in maniera automatica.