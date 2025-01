Vano portaoggetti, ecco il pulsante segreto che evita un guasto da 1.000€ | Nessuno sa dove lo hanno messo

Dentro al vano portaoggetti c’è un pulsante segreto che in pochi conoscono, grazie al quale però, potreste evitare un guasto da 1000€. Chi sa dov’è stato riposto?

Le automobili apparentemente sono conosciute da tutti, in quanto in linea teorica conosciamo molteplici parti meccaniche o comunque almeno i loro nomi. Molti autisti riescono anche a praticare la manutenzione ordinaria in autonomia per certi settori.

Come per esempio il cambio dell’olio, il cambio delle spazzole dei tergicristalli e così via. Per altre pratiche ovviamente, sarebbe sempre meglio rivolgersi ai professionisti del settore, per evitare problemi futuri. A ogni modo, la nostra auto per certi aspetti è di facile comprensione, mentre per altri punti è alquanto misteriosa.

Non tutti lo sanno ma per esempio nel vano portaoggetti c’è un pulsante segreto che vi permette di evitare un guasto da 1000€, basta soltanto scoprire la sua ubicazione precisa.

Le zone segrete della propria automobile

Sono molteplici i pulsanti o le zone segrete che le auto possono riportare e che soltanto gli esperti del settore conoscono. Ci sono alcuni dettagli che sono presenti soltanto in alcuni modelli, tra i quali i più recenti, altri invece sono accessibili a tutti, come quello di cui vi parleremo a breve. Tra i vari scoperti in rete, c’è per esempio il porta ombrelli nello sportello dell’auto ideato dal marchio Skoda, così come il nascondiglio segreto sotto i sedili della Tesla o il foro sotto la maniglia della portiera, che vi permetterà di aprire l’auto, qualora le batterie del vostro telecomando fossero esaurite.

Questi e altri trucchetti sono stati svelati da molti influencer del settore, i quali hanno lasciato senza parole i guidatori, dopo aver visto i loro video. Per questo motivo, se volete conoscerli tutti, vi basterà fare una ricerca online e troverete molte informazioni che vi faranno capire quanto poco in realtà, conoscevate la vostra auto.

Il vano portaoggetti che vi salverà i vostri risparmi

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articolo, in quanto tra le varie funzioni nascoste di cui vi abbiamo parlato prima, c’è un pulsante segreto nel vano portaoggetti che vi farà risparmiare parecchi soldi. Eviterete un guasto da 1000€, in quanto il filtro dell’aria del condizionatore rimane quasi sempre sporco, motivo per cui a lungo andare, vi farà danneggiare il sistema di areazione, generando anche possibili allergie e irritazioni.

Come rivelano sui social, dovrete aprire il vano portaoggetti, con entrambe le dita, schiacciare i due pulsantini sulle due estremità, rimuovere il cassettino, prendere il filtro dell’aria e sciacquarlo con attenzione e avrete risolto un grosso problema futuro in pochi minuti. In quanti di voi sapevano di questa sua locazione?