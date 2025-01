Codice della Strada, nuove regole per il rinnovo dei 65enni | Arrivano i permessi di guida con ‘riserva’, in bilico migliaia di patenti

Cosa sono queste nuove regole che arrivano per il rinnovo della patente di guida dai 65 anni in su? I permessi di guida con “riserva” stanno facendo discutere molto la rete.

Da quando si raggiunge la maggiore età è possibile prendere la patente di guida e sono moltissimi i giovani ma anche chi decide di prenderla più in la negli anni, che si iscrivono a scuola guida. Gli esami per poter prendere la licenza di guida sono particolarmente complessi, proprio per testare le abilità del futuro autista.

Una volta presa, bisognerà rispettare le varie regole del Codice della Strada, per fare in modo che nessuno possa togliercela per infrazioni gravi che ne prevedono addirittura la sospensione, come possiamo leggere dalle nuove sanzioni inasprite del nuovo decreto.

Eppure, una volta raggiunti i 65 anni, dovrete seguire nuove regole per il rinnovo della vostra patente. Che cosa vuol dire che dovrete sottostare ai permessi di guida con “riserva”?

Il rinnovo della patente

Una volta presa la patente, sappiate che non è per sempre, in quanto ogni guidatore dovrà dimostrare di essere in grado di guidare, mantenendo quindi la stessa lucidità, prontezza di riflessi e capacità di rispettare e riconoscere i segnali di quando la licenza l’ha appena presa. Inizialmente, ogni 10 anni, l’automobilista dovrà sottoporsi ad una visita medica specifica prenotabile direttamente presso la scuola guida, fino ai 50 anni.

In seguito il tempo tra un controllo e l’altro inizierà a farsi più breve, passando quindi ogni 5 anni dai 50 ai 70 anni, ogni 3 anni dopo i 70 anni e così via. Eppure in giro si legge spesso che qualcosa pare essere cambiato dopo i 65 anni, sarà vero?

La patente dopo i 65 anni

Complice anche l’introduzione del nuovo Codice della Strada, sono molti i cittadini preoccupati per quel rumor che sta girando online, nel quale si evince che dopo i 65 anni, ci saranno nuove regole per il rinnovo della patente. Molti parlano di permessi di guida con “riserve”. Vista tale preoccupazione, abbiamo deciso di fare chiarezza.

In primis, gli anni tra un rinnovo e l’altro in base all’età del conducente, sono rimasti i medesimi. Secondo, non c’è nessuna legge che viene di guidare dopo tale data, fin quando riuscirete a dimostrare le vostre abilità nella guida, fisicamente e psicologicamente, sarete salvi. Infine, si parla di permessi di guida con “riserva”, nel momento in cui il conducente non dimostra più la totale capacità di guida ma che necessitano di tale mezzo per poter sbrigare le proprie faccende. In questo caso avranno la concessione di brevi spostamenti, entro i 30 km dalla propria abitazione e non potranno guidare di notte.