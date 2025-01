Bye bye friggitrice ad aria: da quando c’è lui l’ho messa in solaio | Non mene facevo più niente

Qual è questo misterioso elettrodomestico che ha mandato in solaio la nota friggitrice ad aria? Resterete senza parole dopo averlo saputo.

La friggitrice ad aria ha ottenuto nel corso degli anni, il boom di acquisti, in quanto oggi giorno, sono molteplici le case che ne hanno una o anche due, dipende dal numero dei residenti. Questo recente metodo di cucinare, è innovativo, rapido e anche poco dispendioso, viste le dimensioni contenute.

La bolletta con questo dispositivo per quanto riguarda l’elettricità si è abbassata notevolmente, rispetto all’utilizzare perennemente il forno o il classico fornello. Inoltre questo elettrodomestico si è aggiornato sempre più, in quanto presenta sempre più programmi per cucinare molteplici leccornie.

Eppure, grazie all’arrivo di questo suo rivale, in molti l’hanno messa in solaio. Cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando e soprattutto il perché di questo cambiamento di rotta.

La friggitrice ad aria e i molteplici usi

Prima di svelarvi qual è l’elettrodomestico più gettonato per numero di acquisti, di questi ultimi tempi, volevamo parlarvi della friggitrice ad aria e del motivo per cui ha riscontrato un così alto successo. In primis, grazie a questo piccolo dispositivo, potrete cucinare molto più velocemente dei metodi tradizionali e soprattutto in maniera più economica.

Inoltre è amata per il fatto che i cibi sono più salutari utilizzando la sua tecnica di cottura. Prendete per esempio le patatine fritte, sono uno snack molto amato ma sicuramente poco salutare e molto calorico, cotto nel metodo tradizionale. Grazie alla friggitrice, potrete continuare a mangiarle, senza perdere quella tipica gioia mentre le assaporerete. Infine, cercate le ricette che i vari food blogger rilasciano a vostra disposizione in merito ai vari piatti che potrete andare a cuocere al suo interno, non ne potrete più fare a meno.

La friggitrice ad aria vs il nuovo dispositivo

Sapevate che c’è un nuovo dispositivo che ha preso il posto della friggitrice ad aria, mandando quest’ultima in solaio? Siete curiosi di sapere qual è? Stiamo parlando della macchina per preparare il ghiaccio, la cui velocità nella preparazione dei famosi cubetti, ha spodestato la povera friggitrice dal primo al secondo posto per numero di acquisti.

Ovviamente il nostro titolo voleva essere ironico, in quanto la friggitrice ad aria e la macchina per preparare il ghiaccio sono differenti nel loro utilizzo, quindi un cittadino potrà decidere di avere in casa entrambi, per cercare di guadagnare tempo nella normale routine di vita. Badate bene che questo elettrodomestico molto utilizzato, ha dei prezzi vari e su alcuni portali potrete ottenerlo a un costo veramente molto vantaggioso.