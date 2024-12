“Molestie se*suali ai bambini” | Melevisione, spunta la verità dopo tanti anni: finalmente hanno parlato

Shock Melevisione, nessuno se lo ricorda ma i fatti sono proprio questi

Programma per bambini andato in onda su Rai Tre dal 1999 al 2010 e poi su Rai Yoyo dal 2011 al 2015, la Melevisione non è altro che una televisione alimentata a mele situata nel chiosco del folletto del Fantabosco, un regno fiabesco popolato appunto da gnomi, fate e streghe, orchi e principi e chi più ne ha più ne metta.

Alcuni degli attori che vi hanno lavorato sono famosi ancora oggi: ne è un esempio Danilo Bertazzi, che per molti anni ha vestito i panni di Tonio Cartonio finendo anche vittima di una bufala che lo dava morto per overdose, ovviamente falsa.

Un altro esempio è quello di Lorenzo Branchetti, che l’ha poi sostituito come folletto bibitiere nei panni di Milo Cotogno e che nel tempo ha lavorato anche in altri programmi come Camper o La Prova del Cuoco.

A distanza di molti anni dall’ultima puntata andata in onda su Rai Tre, però, in queste ore sul web il tema Melevisione è tornato in auge: finalmente è uscita tutta la verità, migliaia di bambini si erano dimenticati di cos’era successo.

Shock Melevisione, bambini senza parole

Il Fantabosco della Melevisione era popolato da alcuni personaggi fissi come il folletto bibitiere, prima Tonio Cartonio e poi Milo Cotogno, la fata, prima Fata Gaia e poi Fata Lina, il lupo Lucio, l’orco, prima Manno e poi Rubio, la strega, prima Salamandra e poi Varana e così via. Una coppia di personaggi alla quale i bambini di fine anni Novanta si sono però particolarmente affezionati è quella composta dal folletto bibitiere e dalla fata, in particolar modo da Fata Lina e da Tonio Cartonio.

In una puntata di tanti anni fa, sul finale, Tonio Cartonio si è rivolto ai bambini che lo stavano guardando e a loro e solo a loro ha confessato un problema vissuto dalla sua amica Fata che li ha letteralmente lasciati sconvolti: cos’è successo.

Molestie: il Fantabosco aveva già preso posizione

Ebbene sì, Tonio Cartonio ai bambini che guardavano quel giorno la Melevisione ha voluto parlare del tema delle molestie, raccontando che la sua amica Fata Lina aveva subito delle attenzioni né richieste, né tantomeno gradite.

Quella che probabilmente è stata la più sensibile e delicata descrizione televisiva di cosa possa rappresentare una molestia pic.twitter.com/t6TrjUZjV5 — MkhiRattian (@blink187blink) November 25, 2024

“Credeva di potersi fidare” dice Tonio Cartonio in merito a ciò che Fata Lina pensava, mentre si rendeva conto di ciò che stava subendo. Ancora oggi, chi ha visto quella puntata il giorno in cui è andata in onda per la prima volta ringrazia la Melevisione di aver parlato di quel tema così delicato che, a distanza di più di vent’anni, è ancora estremamente attuale.