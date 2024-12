Altro che Giorgia Meloni: ecco quali politici non hanno una laurea | Alcuni hanno solo la terza media

Giorgia Meloni non è l’unica a non avere una laurea. Ci sono addirittura alcuni parlamentari che hanno solamente la terza media!

Quando crediamo che una laurea possa essere tutto, Giorgia Meloni dovrebbe essere l’esempio lampante che volere è potere. Questo perché la Premier non ha mai concluso il suo percorso universitario e non è neanche l’unica! Moltissimi politici della nostra nazione hanno addirittura solamente la terza media.

Ecco però nel dettaglio tutti i nomi dei politici che hanno avuto qualche insufficienza di troppo durante il loro percorso scolastico.

Oggigiorno si sa, una laurea può sempre far comodo per trovare il proprio lavoro dei sogni. D’altronde quando ci presentiamo ad un colloquio vengono quasi sempre richiesti esperienze e studi. Se però anche tu non riesci a proseguire i tuoi studi e per questo credi di essere un fallito, ti sbagli di grosso! Giorgia Meloni è la Premier della nostra nazione eppure non ha alcuna laurea in Scienze Politiche o simili.

E pensa che non è neanche l’unica.. ecco infatti tutti i nomi dei politici che ce l’hanno fatta anche con la terza media.

Gli altri politici che non hanno una laurea

Oltre quindi a Giorgia Meloni, anche il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini non ha mai finito il suo percorso universitario. Nonostante attualmente sia impegnato nella politica, Salvini ha soltanto un diploma conseguito al Liceo Classico. Anche il noto Ministro della Cultura Alessandro Giuli non è più andato oltre il proprio diploma e ha deciso di mollare i suoi studi in Filosofia. Per non parlare di Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, entrambi erano alla guida di Movimento 5 Stelle e nessuno dei due aveva alcuna laurea.

Le statistiche parlano chiaro e dentro al nostro parlamento non tutti possono affermare di essersi messi una o più corone d’alloro in testa.

I parlamentari senza laurea in Italia

Truenumbers, durante la scorsa legislatura, ha voluto di indagare di più sulla questione e scoprire il numero effettivo di laureati in parlamento. Su un totale di 950 parlamentari, solamente 610 avevano effettivamente conseguito un percorso universitario. Come se non bastasse, tra coloro che invece non c’erano riusciti, tre politici si erano fermati alla terza media. Un esempio lampante può essere Teresa Bellanova che in passato era un viceministro e possedeva unicamente la terza media.

Insomma, a volte i titoli di studio non sono tutto quanto e si può riuscire a raggiungere comunque degli importantissimo traguardi.