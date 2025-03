Ubriaco semina il caos tra fast food e ospedale: 35enne arrestato dopo inseguimenti e aggressioni a Catania

Sono state ore particolarmente concitate quelle che hanno visto protagonista un uomo di 35 anni, protagonista di una serie di episodi tra fast food, ospedale e strade cittadine, culminati con l’arresto da parte della Polizia di Stato.

Tutto è iniziato in un fast food di viale Ulisse, dove alcuni clienti hanno segnalato al 112 la presenza di un uomo in evidente stato di alterazione, andato in escandescenza per non essere riuscito a ordinare un panino di suo gradimento. L’uomo, alla guida di un’auto, si è poi allontanato prima dell’arrivo della volante della Polizia.

Pochi minuti dopo, una nuova segnalazione ha indirizzato gli agenti in un altro fast food, questa volta in via Passo Gravina, dove un uomo – corrispondente alla precedente descrizione – stava inveendo contro alcuni presenti a causa di un parcheggio conteso. In quella circostanza, il 35enne si trovava all’interno del parcheggio e presentava una vistosa ferita alla testa. All’arrivo degli agenti, l’uomo è apparso in forte stato di ebbrezza e visibilmente alterato, tanto da rendere necessario l’intervento di un’ambulanza.

Durante il tentativo di ricostruire la dinamica dei fatti, i poliziotti hanno appreso che l’uomo sarebbe rimasto coinvolto in un alterco con alcuni sconosciuti a seguito di un lieve incidente stradale, e che sarebbe stato colpito alla testa durante l’aggressione.

Affidato ai sanitari e trasportato in ospedale, il 35enne è però riuscito ad allontanarsi poco dopo, facendo ritorno nel parcheggio del fast food di via Passo Gravina, dove ha ripreso a compiere manovre spericolate a bordo della sua auto. Durante la guida, ha occupato abusivamente uno stallo riservato ai disabili e ha infine impattato contro un’aiuola, danneggiando gravemente la parte anteriore del veicolo.

Raggiunto nuovamente dai poliziotti delle volanti, l’uomo ha rifiutato le cure e si è opposto con veemenza anche all’alcoltest richiesto dalla Polizia Stradale. Alla vista degli agenti, è andato in escandescenza e ha aggredito i poliziotti con calci e pugni. Nonostante le contusioni riportate, gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a condurlo in sicurezza negli uffici di Polizia.

L’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e denunciato per guida in stato di ebbrezza, ferma restando la presunzione d’innocenza a suo favore fino a eventuale condanna definitiva.

Informata la Procura della Repubblica, il Pubblico Ministero di turno ha disposto la remissione in libertà dell’indagato in attesa dell’udienza di convalida davanti al Giudice per le Indagini Preliminari.