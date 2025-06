Maturità in Sicilia: 44.420 Candidati, il Liceo Scientifico in Testa

In Sicilia sono 44.420 gli studenti — 41.622 nelle scuole statali e 2.798 in quelle paritarie — che da domani affronteranno la prima prova scritta dell’Esame di Stato 2024/25, l’italiano della durata di sei ore. Rispetto allo scorso anno, quando i candidati erano 50.632 (46.292 statali e 4.340 paritarie), si registra un calo complessivo di oltre 6.000 ragazzi. Giovedì è in programma la seconda prova, mentre alcune sezioni (Esabac, Esabac techno e opzioni internazionali) sosterranno anche un terzo scritto. Gli esami si concluderanno con i colloqui orali multidisciplinari, affidati a commissioni miste di membri interni ed esterni, sempre presiedute da un presidente esterno.

Sul territorio regionale operano 1.274 commissioni, in leggera diminuzione rispetto alle 1.318 del 2024: 304 a Palermo (–29), 271 a Catania (–14), 153 a Messina (–2), 114 ad Agrigento (–8), 117 a Siracusa (+5), 106 a Trapani (–3), 83 a Ragusa (+4), 79 a Caltanissetta (+3) e 47 a Enna (stabili). Dei 44.420 candidati siciliani, 43.200 sono interni e 1.220 esterni; 23.681 sosterranno la prova nei licei, 13.540 negli istituti tecnici e 7.199 nei professionali. Per quanto riguarda le province, Palermo e Catania restano quelle con il maggior numero di maturandi: rispettivamente 9.713 (9.948 nel 2024) e 9.453 (9.537 nel 2024). Seguono Messina con 5.057 (5.020 nel 2024), Trapani 3.845 (3.898), Agrigento 3.722 (3.896), Siracusa 3.231 (3.253), Caltanissetta 2.542 (2.529), Ragusa 2.697 (2.548) ed Enna 1.362 (1.323).

Tra i licei, lo Scientifico è la scelta più gettonata con 6.367 candidati, seguito dal Classico (3.929), Scienze Umane (3.022), Linguistico (2.972) e Scientifico – opzione Scienze Applicate (2.667). Le altre opzioni: Scienze Umane – economico-sociale (1.099), Scientifico sportivo (493), Arti Figurative plastico-pittoriche (523) e le sezioni Musicale e Coreutico (339 + 75). Negli istituti tecnici, l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing conta 2.108 candidati (contro i 2.754 del 2024), cui si aggiungono 1.619 studenti di Sistemi Informativi Aziendali e 187 di Relazioni Internazionali per il Marketing. Informatica e Telecomunicazioni registra 1.776 maturandi, Turismo 1.707.

Nei professionali, domina Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera con 3.345 candidati (oltre ai 573 dell’articolazione Enogastronomia, 46 di Sala e Vendita, 12 di Accoglienza Turistica e 8 di Produzione Dolciaria). Seguono Manutenzione e Assistenza Tecnica (772) e Agricoltura e Sviluppo Rurale (492). «L’Esame di Stato è un traguardo cruciale nel percorso formativo dei nostri ragazzi — commenta Giuseppe Pierro, direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia —. A tutti gli studenti del secondo ciclo auguro di affrontare queste prove con serenità e impegno».