Giovanni Allevi svela l’ospite d’eccezione per il concerto di Taormina

Dopo mesi di silenzio forzato dalla malattia, Giovanni Allevi si riappropria del suo linguaggio più autentico – le note – per tornare a dialogare con il suo pubblico. L’estate 2025 diventa il palcoscenico di un ritorno carico di emozione: un attraversamento del dolore trasformato in melodia e del buio raccontato con la luce della musica. “Musica dall’Anima” prende vita attraverso quattro concerti-evento in alcune delle cornici più suggestive d’Italia – Roma, Taormina, Venezia e Firenze – un progetto intimo e potente, pensato come celebrazione della vita in tutte le sue sfumature. L’appuntamento di Taormina, previsto per il 5 luglio al Teatro Antico, è organizzato da Show Biz, Live Spettacoli, Concerto e Gamp.

Giovanni Allevi non è solo pianista e compositore: è filosofo, scrittore, narratore di generazioni. Con la sua cifra unica, capace di abbattere i confini tra classica e contemporanea, ha calcato i palchi più importanti del mondo, conquistato premi prestigiosi e firmato best-seller, diventando punto di riferimento per tanti.

In ogni serata di “Musica dall’Anima” un tema universale incontrerà un grande ospite, per dare vita a un dialogo tra musica e pensiero:

20 giugno, Terme di Caracalla (Roma) – Tema: “L’Eresia”. Accanto ad Allevi, lo storico Alessandro Barbero, capace di rendere la Storia viva e provocatoria.

5 luglio, Teatro Antico (Taormina) – Tema: “Il Sacro”. Con il teologo e filosofo Vito Mancuso, voce libera del pensiero religioso contemporaneo.

8 luglio, Gran Teatro La Fenice (Venezia) – Tema: “La Follia”. Insieme al filosofo Luciano Floridi, tra i massimi esperti di etica digitale e intelligenza artificiale.

19 luglio, Parco Mediceo di Pratolino (Firenze) – Tema: “La Bellezza”. Con l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, pioniera nelle missioni spaziali e ispirazione per le giovani donne nella scienza.

Sul palco, oltre al suo pianoforte e al suo universo filosofico, Allevi presenterà in prima assoluta il “Concerto MM22 per violoncello e orchestra”, composto durante la degenza ospedaliera. Un’opera che trasforma la parola “Mieloma” in suono e dolce melodia, esplorando abissi interiori e squarci di luce: fragilità e coraggio, nostalgia e speranza.

Protagonista della rinascita emotiva è “Nostalgia”, adagio cantabile per violoncello e archi, primo estratto del Concerto MM22 e oggi singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali. Una melodia che nasce dal silenzio, scuote l’anima e trionfa sull’incertezza, invitando ad ascoltare la propria interiorità per ritrovare la felicità negata dalle difficoltà.

Contemporaneamente alla release, “Nostalgia” sarà eseguita per la prima volta al mondo dalla Kizuna Chamber Orchestra di Tokyo, in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica Italiana all’Expo di Osaka. È il primo singolo di musica classica lanciato così, a conferma di un’evoluzione radicale nel modo di concepire e condividere la musica colta, abbattendo barriere generazionali e culturali.