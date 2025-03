Zafferana Etnea (CT). Droga pronta per la vendita in casa, arrestato dai Carabinieri giovane spacciatore

Nel quadro del costante impegno dei Carabinieri di Catania nella lotta al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, proseguono le attività investigative coordinate dal Comando Provinciale, finalizzate a interrompere le reti di distribuzione locali. In tale contesto, i militari della Stazione di Zafferana Etnea, sulla base degli elementi investigativi raccolti e ancora da sottoporre a verifica giudiziaria, hanno arrestato un 19enne del luogo, ritenuto responsabile di detenzione di droga ai fini di spaccio.

La profonda conoscenza del territorio e il monitoraggio costante hanno permesso ai Carabinieri di ipotizzare che il giovane fosse un punto di riferimento per lo spaccio locale, ricevendo abitualmente i clienti direttamente presso la propria abitazione. Durante i servizi di controllo, ai militari della Stazione di Zafferana Etnea non è sfuggito il sospetto movimento di numerose persone nei pressi di una casa in via Cassone. Insospettiti da questa circostanza, hanno deciso di approfondire, consultando le banche dati delle Forze dell’Ordine e predisponendo specifici servizi di osservazione discreta.

Acquisite tutte le informazioni necessarie e confermata l’ipotesi investigativa, i Carabinieri, con il supporto del Nucleo Cinofili di Nicolosi e dei cani antidroga “King” e “Ciro”, hanno effettuato un blitz nell’abitazione del giovane. Alla vista dei militari e dei cani antidroga, il ragazzo ha manifestato immediatamente agitazione e nervosismo. I cani, indirizzati nella perquisizione, hanno individuato un marsupio nella cucina contenente 13 dosi di marijuana “skunk” già confezionate per la vendita, ulteriori 28 dosi ancora da preparare e un bilancino di precisione.

Accertata l’attività illecita, il giovane è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha già convalidato l’arresto. Rimane valida la presunzione di innocenza sino all’eventuale sentenza definitiva.