Sport e Legalità: I Valori Trionfano al Torneo “Toruccio Carone” di Ragalna

Il torneo “Sport e Legalità”, organizzato da Csain Sicilia in collaborazione con il Comune di Ragalna e patrocinato dall’Assemblea Regionale Siciliana, ha visto trionfare la squadra del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania. La vittoria è arrivata nella finale, dopo una sfida emozionante, decisa ai rigori con un risultato di 4-2 sulla Polizia di Stato, Questura di Siracusa, dopo un pareggio 0-0 nei tempi regolamentari. Il terzo posto è andato ai Giornalisti sportivi-Ussi Catania, che hanno perso 7-0 e 4-0, ma sono comunque soddisfatti della loro partecipazione, che rappresentava la loro seconda uscita ufficiale, dopo il debutto a Misterbianco, con il tecnico Benny Cascio.

La giornata è stata una vera festa dello sport e dell’aggregazione, come sottolineato dal presidente nazionale Csain, Salvatore Spinella. Grande soddisfazione anche per Giuseppe Lombardo, consigliere nazionale con delega al calcio, e per il sindaco di Ragalna, Nino Caruso, che ha messo in evidenza le potenzialità sportive del comune etneo.

In campo e fuori è regnato un clima di assoluta armonia tra le squadre partecipanti, con numerosi momenti di fair play che hanno arricchito l’intero evento. L’iniziativa ha avuto il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, testimoniato dalla presenza dell’on. Dario Daidone. Il 11 aprile, l’evento si concluderà con un’importante appendice scolastica: all’interno del progetto Play District dell’Asd Sport Insieme, verranno premiati i migliori elaborati realizzati dagli studenti.