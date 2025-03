Movida sicura nel centro storico: controlli straordinari nel fine settimana

Nel fine settimana appena concluso, un intenso servizio interforze coordinato dalla Questura ha assicurato il regolare svolgimento della movida notturna nel centro storico di Catania. Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale ed Esercito Italiano (operazione “Strade Sicure”) hanno presidiato le principali aree della movida, con particolare attenzione alle zone più frequentate come piazza Bellini, via Sangiuliano, via Etnea e piazza Stesicoro.

In totale sono state identificate 240 persone, 51 delle quali con precedenti penali, e controllati 110 veicoli. I servizi miravano alla prevenzione dei comportamenti illeciti, contrastando il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti, con due segnalazioni amministrative per possesso di droga.

Controlli mirati al rispetto del Codice della Strada hanno portato alla redazione di diversi verbali: 4 per divieto di sosta, 4 per motociclisti senza casco (con fermo amministrativo dei veicoli) e 5 per mancata assicurazione (con relativo sequestro).

Un episodio particolare ha riguardato un 21enne catanese denunciato per appropriazione indebita di un’auto e per essersi sottratto all’alt della polizia.

I parcheggiatori abusivi sono stati oggetto di specifici interventi: 8 persone già note sono state multate e denunciate per violazione del Daspo Urbano e dell’ordinanza delle zone rosse.

Quattro attività commerciali in centro sono state sanzionate per occupazione abusiva del suolo pubblico e irregolarità nella pubblicità degli alimenti, per un totale di circa 2000 euro.

Parallelamente, i Carabinieri hanno svolto analoghe attività preventive nel centro storico, focalizzandosi sulla prevenzione della criminalità diffusa e della guida sotto l’effetto di alcol e droga. Sono state controllate 151 persone e 67 veicoli, con 14 mezzi sottoposti a sequestro o fermo amministrativo. Sono stati elevati verbali per circa 31.000 euro, con decurtazione complessiva di 81 punti patente.

Tra i denunciati figurano due parcheggiatori abusivi recidivi (uno trovato con un manganello telescopico) e un conducente positivo al test antidroga. Inoltre, sono state sospese 4 patenti per guida con cellulare e sanzionati automobilisti per guida senza patente, passaggio col semaforo rosso, mancanza di assicurazione e revisione.

I controlli con etilometro e drug-test hanno portato a multare un neopatentato positivo all’alcol e un guidatore risultato sotto l’effetto di stupefacenti.

Grazie a queste attività preventive, la movida notturna catanese si è svolta senza disordini, garantendo sicurezza a cittadini e turisti.