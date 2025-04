Aeroporti, assunzioni immediate e stipendi da ‘Mille e una notte’: prendono anche con la terza media

Pioggia di assunzioni in questo importante aeroporto italiano, per molte posizioni non devi avere nessuna specializzazione

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, Aeroporti di Roma (ADR), attraverso la società controllata Airport Cleaning, ha avviato una ricerca di personale per il ruolo di addetto alle pulizie presso lo scalo di Fiumicino. L’iniziativa mira a garantire standard elevati di igiene e decoro nelle aree aperte al pubblico, migliorando l’esperienza dei passeggeri e del personale aeroportuale.

Gli addetti alle pulizie saranno responsabili della sanificazione e del riordino di numerose aree dell’aeroporto, tra cui le sale di imbarco e partenze, i servizi igienici, i parcheggi e gli spazi commerciali. La loro attività sarà fondamentale per assicurare un ambiente confortevole e pulito, contribuendo al mantenimento di elevati standard igienici e di sicurezza.

Il personale selezionato dovrà occuparsi della pulizia e dell’igienizzazione degli ambienti, utilizzando prodotti specifici e macchinari professionali. Inoltre, sarà richiesto di svuotare e lavare cassonetti e cestini, nonché di curare la manutenzione degli spazi verdi dell’aeroporto. L’adozione di corrette pratiche di gestione dei rifiuti e il rispetto delle normative ambientali costituiranno un aspetto cruciale del lavoro.

Per accedere alla selezione, i candidati devono essere in possesso almeno della licenza media e avere maturato esperienza nel settore della pulizia in contesti di grandi dimensioni, come aeroporti, ospedali o centri commerciali. Sono richieste inoltre buone capacità di problem solving, affidabilità e senso di responsabilità. Un ulteriore requisito indispensabile è il possesso della patente di guida di categoria B.

L’importanza della sicurezza e della professionalità

Il lavoro di addetto alle pulizie in un aeroporto comporta l’utilizzo di prodotti e macchinari che richiedono particolare attenzione. Per questo motivo, è fondamentale che i candidati abbiano familiarità con le misure di prevenzione degli infortuni e con le normative igienico-sanitarie. L’addestramento e la scrupolosa applicazione delle procedure di sicurezza saranno elementi chiave per garantire un ambiente di lavoro protetto ed efficiente.

L’azienda offre un contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe, assicurando così una stabilità lavorativa per chi desidera inserirsi nel settore. Il lavoro prevede un impiego part-time su turni distribuiti nell’arco delle 24 ore, inclusi turni notturni e nei giorni festivi. Questa flessibilità oraria permette di adattare l’impegno lavorativo alle esigenze operative dell’aeroporto.

Un’opportunità per chi cerca un impiego dinamico

Lavorare come addetto alle pulizie presso l’aeroporto di Fiumicino rappresenta un’opportunità per chi desidera un impiego dinamico in un ambiente stimolante e internazionale. Il contatto quotidiano con un flusso costante di passeggeri e operatori aeroportuali offre un’esperienza lavorativa variegata e interessante.

Chi desidera entrare a far parte del team Airport Cleaning può inviare la propria candidatura direttamente al Gruppo Aeroporti di Roma. Questa ricerca di personale rappresenta un’opportunità concreta per chi vuole lavorare in un contesto di grande rilievo, contribuendo al funzionamento di uno degli aeroporti più importanti d’Italia.