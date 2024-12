Rinnovo patente, da questa età te la ‘strappano’ direttamente: scordati la macchina e vai a piedi

Brutte notizie per chi deve effettuare la pratica del rinnovo patente, da questa età potete dirgli addio. Dimenticatevi della macchina, per spostarvi dovrete andare a piedi o utilizzare i mezzi pubblici.

Prendere la patente è uno degli obiettivi più prefissati dalla maggior parte delle persone che sognano di sfrecciare, con il vento tra i capelli, sulla loro 4 ruote (ovviamente rispettando il limite di velocità), verso nuove avventure.

Non è facile prenderla, lo sappiamo tutti quanto sia difficoltoso passare l’esame di teoria e quello di pratica, ma una volta ottenuto quel documento, ci sentiamo tutti adulti. Ovviamente nulla è per sempre e in qualunque momento, questa concessione potrebbe esservi tolta.

Non solo se non rispettate il Codice della Strada ma anche quando si avanza con l’età e i rinnovi cominciano a essere sempre più ravvicinati. Badate bene che da questo momento in poi la patente te la “stracciano” e vi toccherà tornare a spostarvi a piedi come facevate da adolescenti.

Il nuovo Codice della Strada e la stretta sulla patente

Come dicevamo, prendere la patente è uno di quei giorni da ricordare e da festeggiare con amici e parenti, ma in caso di inadempienza da parte vostra: “lo Stato dà, lo Stato toglie” e per questo potreste dover dire addio alla vostra licenza di guida. Il nuovo Codice della Strada è legge a tutti gli effetti e come avrete potuto visionare, le strette sono molto rigide per tutti i trasgressori pizzicati a non rispettare i suoi articoli.

La patente viene nominata spesso in questa nuova versione aggiornata, in quanto non solo pagherete sanzioni elevate e direte addio a notevoli punti dalla licenza, ma in determinate circostanze, molte più di prima, questo documento vi verrà tolto a tempo variato, in base all’infrazione commessa. Per questo motivo, fareste meglio a guidare con prudenza.

Il rinnovo della patente

È vero che dopo una certa età il rinnovo della patente verrà reso nullo e la patente praticamente ve la “stracciano” davanti agli occhi? Questa domanda sorge spesso sui social, motivo per cui è buona norma fare chiarezza. In Italia, almeno per il momento, non c’è un vincolo di età, dopo il quale non si può più guidare. Il guidatore dovrà sottoporsi alle visite di controllo, dopo un tot. di anni, in base all’anno di nascita.

Quindi, fino ai 50 anni di età, si dovrà sottoporre alla visita di rinnovo in autoscuola ogni 10 anni, dai 50 ai 70 anni, ogni 5 anni, tra i 70 anni e gli 80 anni, ogni 3 anni e infine ogni 2 anni, oltre gli 80 anni. Sono esclusi ovviamente i casi particolari che rientrano in base alle patologie riscontrate dal medico, in alcuni casi infatti, gli anni di richiamo saranno ravvicinati, a prescindere dall’età. Escluso questo, non è tanto l’età che determina se anche in anzianità potrete guidare, quanto la lucidità mentale, la vista, i riflessi e così via. Tutti dettagli analizzati dal medico durante la visita, sarà lui a valutare la vostra idoneità.